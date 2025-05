Lowry z 'zlatim golom' popeljal Winnipeg v konferenčni polfinale

OGLAS

Odločilna sedma tekma prvega kroga končnice na zahodu je bila v dvorani Jets Canada Life Centru v kanadski provinci Manitoba. Izid v zmagah po šestih tekmah je bil poravnan na 3:3, o potniku v drugi krog je odločal zadetek v drugem podaljšku. Sreča je bila na strani domače kanadske zasedbe Winnipeg Jets. Gre za franšizo, ki je bila od leta 1999 do 2011 v Atlanti v ZDA znana pod imenom Atlanta Thrashers. Osvajalci Stanleyjevega pokala v sezoni 2018/19 iz St. Louisa so se morali posloviti iz končnice.

Cole Perfetti je dosegel dva zadetka, zadel je tudi Vladislav Namestnikov, Kyle Connor in Neal Pionk pa sta vpisala po tri asistence za Winnipeg, ki je v zadnjih dveh minutah rednega dela dvakrat zadel za izenačenje. Connor Hellebuyck je končal s 26 obrambami. Adam Lowry je na poti do zmagovitega gola odbil Pionkov strel z desne strani ob koncu drugega podaljška in končal tretjo najdaljšo sedmo igro v zgodovini NHL po 96 minutah in 10 sekundah časa. "Ta zadetek je bil neverjetno poseben," je dejal Lowry. "Še zdaj ne vem, a sem sanjal, da je videti še malo lepše, kot da se mi je plošček samo odbil od drsalke. Gre za tisti poseben trenutek, ko si na robu drsališča in sanjaš o tem, da si junak sedme tekme ter imaš priložnost, da nadaljuješ z lovljenjem Stanleyjevega pokala," je povedal junak Jets. Winnipeg še ni osvojil naslova v ligi NHL.

Jets se bodo naslednjem krogu pomerili z Dallas Stars, ki so s 4:3 v zmagah izločili Colorado Avalanche. Drugi par četrtfinala lige NHL na zahodu sestavljata ekipi Vegas Golden Knights in Edmonton Oilers. Las Vegas je s 4:2 odpravil Minnesoto, Edmonton pa je na predčasne počitnice poslal s 4:2 v zmagah Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Para na vzhodu sta Toronto Maple Leafs in branilec naslova Florida Panthers ter Washington Capitals in Carolina Hurricanes. Za modre iz St. Louisa so na odločilni sedmi tekmi zadeli Jordan Kyrou, Mathieu Joseph in Radek Faksa. Jordan Binnington je zbral 43 obramb.

Winnipeg je letos osvojil prvi predsedniški pokal, potem ko je imela kanadska zasedba v rednem delu sezone najboljši izkupiček in si je zagotovila položaj prvega nosilca proti osmopostavljeni zasedbi Blues. Ti so se izkazali za žilavega nasprotnika. "Zadnje tri sezone so bile srce parajoče," je dejal trener Jetsov Scott Arniel. Winnipeg je v zadnjih dveh sezonah izgubil v uvodnem krogu končnice, leto pred tem se niso uvrstili v končnico. "Glede na lansko sezono z 52 zmagami se letos nismo želeli posloviti že po prvem krogu tudi v tej sezoni. To je bilo eno od sporočil, ki sem ga predal tem fantom: 'Najprej pokažite svojo najboljšo igro in ničesar ne obžalujte.' In to je tisto, kar se je tudi zgodilo."

Winnipeg je v tretjo tretjino vstopil z zaostankom dveh golov (1:3), a so v zadnji tretjini rednega dela dosegli izenačenje in podaljšek. Liga NHL, končnica, 1. krog, izid:

- zahod:

Winnipeg Jets - St. Louis Blues 4:3 (2 podaljška)

(Winnipeg je napredoval v 2. krog s 4:3 v zmagah) *Opomba: moštva v vsakem krogu končnice igrajo na štiri zmage.