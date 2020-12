Lundqvista čaka operacija srca

"V zadnjih treh tednih so se moje prioritete spremenile iz priprav na novo sezono na moje zdravje ter kaj lahko in česa ne zmorem. Vsi imamo svojo goro, ki jo moramo preplezati, a ostajam pozitiven na poti do popolnega okrevanja," je na družbenih omrežjih sporočil izkušeni vratar. Po informacijah iz ZDA bodo 38-letnemu Švedu nadomestili aortno zaklopko.

Henrik Lundqvist je v ligi NHL 15 sezon igral za Rangerje, potem ko so ga leta 2000 na naboru izbrali kot 205. Letos pa je podpisal enoletno pogodbo z Washingtonom. Leta 2012 je osvojil nagrado Vezina za najboljšega vratarja lige NHL, na olimpijskih igrah v Torinu 2006 pa je švedsko reprezentanco popeljal do zlate medalje.

Prek luže je Lundqvist zbral 887 nastopov v najmočnejši hokejski ligi, zabeležil je 459 zmag, v povprečju pa je na tekmo prejel 2,43 gola. Trenutno je šesti na večni lestvici zmag ter 16. na lestvici tekem, na katerih je zaklenil svoja vrata.