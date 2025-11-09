MacKinnon in druščina iz Colorada 'pustošili' po Edmontonu

Hokejisti Colorada so v noči na nedeljo zadnjemu finalistu lige NHL, zasedbi Edmontona, prizadejali enega najhujših porazov v njegovi zgodovini. Prvaki najmočnejše hokejske lige na svetu izpred treh let so v gosteh kar z 9:1 povsem nadigrali nebogljene naftarje.

Hokejisti San Jose Sharks Sharks so v ligi NHL pokazali odlično igro in premagali prvake Florida Panthers s 3:1. Macklin Celebrini je za morske pse dosegel svoj deseti gol sezone, po enkrat sta bila uspešna še Adam Gaudette in Alexander Wennberg. Vratar Jaroslav Askarovje z 38 obrambami pomagal domačim do zmage nad dvakratnimi zaporednimi prvaki. Devetnajstletni Celebrini, prvi izbranec nabora leta 2024, je zadel 2:35 minute pred koncem prve tretjine. "So odlična ekipa. Govorimo o prvakih. Mislim, da smo opravili odlično delo. Bila je dobra tekma," je dejal Celebrini.

To sezono ima Kanadčan že 24 točk, kar je največ, kar jih je zbral katerikoli najstnik na prvih 16 tekmah svoje ekipe. Sidney Crosby (2006/07) ter člana hrama slavnih Steve Yzerman (1984/85) in Wayne Gretzky (1980/81) si prav tako delijo isti rezultat. Morski psi so zmagali na petih od zadnjih šestih tekem ter tretjič v nizu. Askarov je zgolj v zadnjih dveh tretjinah ubranil 32 strelov. "To je bilo super," je dejal Askarov. "Rekel sem si, joj, še posebej po prvem golu, o moj bog, kako glasna je bila množica. Fantje so navdušeni. Ekipa to čuti."

Brad Marchand je za prvake zadel na svoji četrti zaporedni tekmi, 37-letnik potrebuje še štiri točke, da postane 102. igralec v zgodovini prvenstva NHL, ki bo dosegel tisoč točk. "To je zmaga v ligi NHL. Izjemno težko je. Ne bodo vsi Picassoji," je dejal trener San Joseja Ryan Warsofsky. "Zasluge gredo naši ekipi, da smo izjemno trdo delali. Vztrajali smo. Ni popolne tekme, zato bomo z veseljem vzeli to zmago." Liga NHL, izidi:

New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 2:1 (kazenski streli) Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 2:3 (podaljšek) Nashville Predators - Dallas Stars 4:5 Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 3:5 Montreal Canadiens - Utah Mammoth 6:2 Tampa Bay Lightning - Washington Capitals 3:2 New York Rangers - New York Islanders 0:5 Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres 6:3 St. Louis Blues - Seattle Kraken 3:4 (podaljšek) Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 1:9 Vancouver Canucks - Columbus Blue Jackets 4:3 Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 3:4 (podaljšek) San Jose Sharks - Florida Panthers 3:1