MacKinnon pri 40 golih v sezoni

Tesno je bilo na obračunu med Pittsburghom in New York Rangers, ki so ga prvi dobili s 6:5. Po dva gola sta dosegla Anthony Mantha in Noel Acciari , za pingvine je bila to šesta zmaga v nizu.

Minnesota pa je v Edmontonu s petimi goli v nizu poskrbela za preobrat in na koncu zmagala s 7:3. Po zaostanku z 1:2 so gostje dosegli pet zaporednih golov. Quinn Hughes, Joel Eriksson Ek, Mats Zuccarello in Brock Faber so dosegli po gol in podajo, vratar Jesper Wallstedt je končal z 39 obrambami.

Toronto je premagal Vancouver po kazenskih strelih, odločilnega je zadel William Nylander, ki se je vrnil po sedmih tekmah premora zaradi poškodbe. V Washingtonu je odločal podaljšek, domači so se vrnili po treh golih zaostanka v drugi tretjini, zmagoviti gol je dosegel Justin Sourdif.

Ottawa je New Jersey premagala s 4:1, Brady Tkachuk je dosegel gol in dodal dve podaji. Za senatorje je jubilejni stoti gol v ligi dosegel Dylan Cozens.

Izidi:

Philadelphia Flyers - Los Angeles Kings 2:3 (podaljšek)

Detroit Red Wings - Colorado Avalanche 0:5

Pittsburgh Penguins - New York Rangers 6:5

Florida Panthers - Winnipeg Jets 1:2

Calgary Flames - San Jose Sharks 3:2

Washington Capitals - Carolina Hurricanes 4:3 (podaljšek)

Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 2:4

Ottawa Senators - New Jersey Devils 4:1

New York Islanders - Nashville Predators 3:4

St. Louis Blues - Columbus Blue Jackets 3:5

Vancouver Canucks - Toronto Maple Leafs 2:3 (kazenski streli)

Utah Mammoth - Dallas Stars 2:3

Edmonton Oilers - Minnesota Wild 3:7

Vegas Golden Knights - Seattle Kraken 2:3