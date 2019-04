Madžari v prijateljski tekmi porazili rise

Slovenski selektor Ivo Jan na prvi prijateljski tekmi v pripravah na SP še ni imel postave, na katero bo računal v Kazahstanu. Nekatere igralce še čaka, seveda tudi prvega aduta Anžeta Kopitarja - soigralcem se bo pridružil 20. aprila -, zato so danes igrali tudi mlajši in vsi tisti, ki so že nekaj časa zbrani v reprezentančni bazi na Bledu in lahko še upajo na morebitno vabilo v izbrano vrsto za SP.

Z Madžarsko se bodo Slovenci pomerili tudi na SP, saj sta obe ekipi lani v Budimpešti neuspešno naskakovali preboj v višji razred, Madžari so brez napredovanja ostali po nesrečnem razpletu 15 sekund pred koncem zadnje tekme. Lani se je sicer medsebojna tekma na SP končala s 4:1 za Slovence.

Danes pa so gostitelji zaigrali bolj zbrano in bili na začetku tudi učinkoviti. Vratar Rok Stojanovič, ki je začel tekmo (v Budimpešti je bil še Luka Gračnar, ki je v igro vstopil v drugi tretjini), je dvakrat klonil v četrti minuti, potem pa še v 15. A Slovenci so nato izkoristili prvo prednost igralca več, znižal pa jeRobert Sabolič.

Nadaljevanje je bilo podobno, domači so hitro povišali prednost, Slovenci pa so se z zadetkoma Maksa Selana in Mihe Verliča do polovice približali le na gol zaostanka. A Madžari so hitro odgovorili in si do konca drugega dela spet zagotovili več golov zaloge.

To je bilo na koncu dovolj za zmago, čeprav so bili Slovenci v zadnji tretjini boljši in nevarnejši tekmeci, so dosegli le en gol, na 4:7 je znižal Andrej Hebar.

Madžarska - Slovenija 7:4 (3:1, 4:2, 0:1)