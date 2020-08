Maratonska tekma na otvoritvi končnice: Tampa do prve zmage šele v petem podaljšku

Tekma v Torontu je skupaj trajala kar šest ur in 13 minut. "Seveda je naporno, ampak na neki točki postane zabavno. Zagotovo je bila zabavna tekma. Obe ekipi sta imeli dobre priložnosti," je po koncu dejal Brayden Point, ki je odločil tekmo v enajsti minuti petega podaljška. To je bila najdaljša tekma končnice po letu 2000, ko sta Philadelphia Flyers in Pittsburgh Penguins prav tako igrala pet podaljškov. Vratar CulumbusaJoonas Korpisalo je zbral 85 obramb, kar je rekord v NHL, na drugi strani se je vratar Tampe Andrej Vasilevskijustavil pri 61. Pierre-Luc Dubois je Columbus ob igri z igralcem več povedel v vodstvo že v tretji minuti igre. V sedmi je izid izenačil Point. Ob koncu druge tretjine je Culumbus znova povedel, zadel je Oliver Bjorkstrand. Izid rednega dela je na začetku zadnjega dela igre postavil Yanni Gourde. Zaradi maratonske tekme je bil prestavljen drugi dvoboj vzhoda med Boston Bruins in Carolino Hurricanes, ki bi moral v isti dvorani potekati po koncu tekme Tampa Bay - Columbus.