Marcel Rodman zapušča Železarje, nov izziv je tujina

Marcel Rodman po pravkar končani sezoni zapušča vrste Železarjev in se v prihodnji sezoni odpravlja na trenersko delo v tujino, so sporočili na klubski spletni strani kluba. Starejši od bratov Rodman (David je igral v tej sezoni za Železarje in je tudi član slovenske reprezentance na SP v Kazahstanu) je ekipo prevzel od trenerja Gabra Glaviča v decembru, pred tem je deloval v strokovnem štabu zagrebškega Medveščaka. Zagrebški klub je nastopal v ligi EBEL, a so se v klubu spopadali z velikimi finančnimi težavami in klub je predčasno končal sezono.

Železarji so v zaključku sezone v boju za lovoriki dvakrat ostali za gol (pre)kratki, na odločilni tekmi peti tekmi polfinala Alpske lige so izpadli proti Pustertalu, ki je na tej tekmi slavil s 3:2 po podaljšku. Ob zmagi bi v Alpski ligi gledali slovenski finale. V boju za naslov slovenskega prvaka pa so bili v seštevku dveh tekem za gol boljši Zmaji (skupno 7:6).

"Najprej bi se rad zahvalil klubu HDD Sij Acroni Jesenice za zadnjih 5 mesecev. Rad bi se zahvalil Anžetu Pogačarju za zaupanje in dano priložnost, da sem svojo hokejsko kariero, tako kot igralsko, začel na Jesenicah. Z veseljem sem deloval skupaj z Alešom Burnikom in Petrom Škrabljem, ter z vsakim igralcem posebej in vsemi skupaj. Od vsakega sem se nekaj naučil, in za to izkušnjo sem zelo hvaležen. Želel bi si, da bi se sezona končala na drugačen način. Na koncu smo bili prekratki tako v Alpski ligi, kot v državnem prvenstvu. Zmanjkalo nam je malo, pa vendarle veliko. Na rezultat ne morem biti ponosen, ponosen pa sem na naše delo,"je dejal Rodman v izjavi na klubski spletni strani.

"Dokazali smo, da je napredek možen, vendar le s trdim delom ter profesionalnem odnosom. Ko delaš s srcem in ko se lahko zaneseš na ljudi okoli sebe, je možno marsikaj. V dvorano so se vrnili navijači, za to je zaslužna celotna ekipa. Na ledu so garali eden za drugega in vsako tekmo posebej, so dokazali kaj pomeni – ena ekipa, eno srce! Želel sem si, da našo zastavljeno pot nadaljujemo, nadgradimo. Na žalost pa trenutna situacija tega ne dopušča. Vsej rdeči družini želim, da se nejasnosti glede prihodnosti v najkrajšem času zbistijo, saj si ta ekipa zasluži naslednje poglavje. Uspešnejše poglavje! Hvala vsem in srečno!," je še dejal Rodman.