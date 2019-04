Marcel Rodman: Spet smo pustili srce na ledu, žal pa mi je zamujene priložnosti

Jeseničani so prvo polfinalno tekmo v gosteh v Brunicu izgubili po podaljšku, potem pa dobili nasledni dve, najprej v domači dvorani po podaljšku, potem pa so slavili še v gosteh. V domači Podmežakli so imeli možnost zaključiti serijo, a je moštvo Brunica, ki je zelo prepričljivo osvojili prvo mesto po rednem delu Alpske lige, zmagalo z golom v končnici tekme (2:3). Odločitev je padla na tekmi na Južnem Tirolskem, znova je bila razlika le en sam gol. Po podaljšku so slavili domači Volkovi (3:2), Železarji so ostali praznih rok.

"Spet smo pustili srce na ledu, fantom nimam kaj očitati. Bila je prava tekma na visokem nivoju, odločale so malenkosti in na žalost smo bili mi na krajšem koncu. Žal mi je zamujene priložnosti, ki se ne pojavi kar tako," je med drugim dejal trener Marcel Rodman, več pa daljšem pogovoru z njim v video prispevku.

V finalu se bo Brunico meril z ljubljansko SŽ Olimpijo, prvi dve tekmi bosta v Italiji, naslednji dve v Tivoliju,potem pa izmenično po ena na vsakem prizorišču, kolikor bo potrebno (igrajo na štiri zmage, serija "best of seven"). Zmaji so bili drugi po rednem delu Alpske lige, v četrtfinalu so izločili Rittner Baum s 4:2 v zmagah, v polfinalu pa gladko Lustenau s 3:0 v zmagah.