Mark Kastelic ob porazu Ottawe debitiral v ligi NHL

Včeraj zgodaj po popoldanskem času v ZDA, oziroma večernem v Sloveniji, so tekmo odigrali Los Angeles Kingsi. Anže Kopitar je moral s soigralci priznati premoč Philadelphii. Letalci so doma po podaljšku slavili s 4:3 in prekinili niz 13 zaporednih porazov. Kralji, za katere je Kopitar 38 sekund pred koncem rednega dela izsilil podaljšek, so izgubili petič na zadnjih sedmih tekmah.

Anaheim Ducksi so z 2:1 ugnali Ottawa Senatorse. Za kanadsko moštvo je debitiral 22-letni Mark Kastelic , sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Eda Kastelica . Slednji je v Sloveniji igral vrsto leto za Olimpijo, nato pa tudi za Jesenice. Mark Kastelic ni dobil velike minutaže ob porazu Ottawe, na ledu je prebil le dobrih šest minut in ostal brez strela na gol, je pa v statistiko vpisal tri nalete. Ottawa je sicer dominirala v igri in strelih (kar 42:20 v njihovo korist), a je blestel vratar Anaheima John Gibson , tako da so gostje odnesli zmago (1:2).

Preostale tekme v ligi so odigrali v večernem sporedu, med njimi so bile še tri tekme, ki so se v rednem delu končale z neodločenim izidom in so se morale podaljšati. V Calgaryju, kjer je gostoval Vancouver, po 60 minutah celo sploh ni bilo gola, a je nato padel že v 26. sekundi podaljška, ko ga je za domače dosegel Johnny Gaudreau.

Nekaj manj kot minuto več je trajala tekma med vodilno Florido in San Josejem. Potem ko so gosti dvakrat vodili z dvema goloma prednosti, so v zadnjem delu domači izenačili na 4:4, odločilni gol pa je dosegel Sam Bennett. Za Florido je bila to že deveta zaporedna zmaga na domačem ledu.

Branilci naslova, hokejisti Tampe, so po kazenskih strelih morali priznati premoč Vegasu. Po dveh tretjinah so zaostajali z 0:2, nato pa v zadnjih minutah po veliki premoči, v zadnji tretjini je bilo razmerje strelov v okvir vrat kar 17:1 v njihovo korist, izsilili podaljšek in pozneje kazenske strele, v katerih pa sreče niso imeli.

Najbolj prepričljivi na sobotnih tekmah so bili igralci Edmontona, ki so bili za četrto zaporedno zmago v Montrealu boljši s 7:2. Dva gola je dosegel Leon Draisaitl, ta je postal šesti igralec franšize, ki je najmanj v štirih zaporednih sezonah presegel mejo 30 doseženih golov. Pred tem je to uspelo legendam Jarriju Kurriju, ki je mejo presegel deset sezon zapovrstjo, Waynu Gretzkyju (devet sezon), Glennu Andersonu (osem sezon), Connorju McDavidu in Marku Messierju (pet sezon). Že na svoji prvi tekmi za Edmonton, odkar se je preselil iz San Joseja, se je med strelce vpisal Evander Kane, ki je zaigral v prvem napadu skupaj z McDavidom in Kailerjem Yamamotom.

Toronto je v Detroitu po dveh tretjinah zaostajal z 2:4, nato v zadnji dosegel pet golov in zmagal s 7:4. "Hat-trick" je dosegel Michael Bunting. Winnipeg je z dvema goloma veterana Paula Stastnyja s 4:1 zmagal v St. Louisu, Carolina je bila doma z 2:1 boljša od New Jerseyja, Buffalo pa s 3:1 v gosteh od Arizone.