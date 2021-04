Marleau postavil nov mejnik v ligi NHL

Doseženi mejnik kanadskega napadalca pa ima nekoliko grenak priokus. Dosegel ga je na gostovanju v dvorani T-Mobile Arena v Las Vegasu, kjer so Golden Knights slavili s 3:2 po kazenskih strelih in 'morskim psom' iz San Joseja prizadejali šesti zaporedni poraz v tej sezoni.

Vegas je prišel do sedme zaporedne zmage, za niz, ki jih je popeljal povsem na vrh lige NHL. 'Zlati vitezi' imajo na vrhu 66 točk. "Ob vsem, kar se dogaja, je moja največja skrb, da se ne bom zahvalil vsem, da bom koga izpustil,"je pred tekmo dejal Patrick Marleau. "Želim se le zahvaliti vsem in če sem nekoga izpustil, mi je res zelo žal, vendar bom sčasoma, veste, poskusil to popraviti in se zahvaliti vsem, ki se jim moram zahvaliti, da sem lahko dosegel, kar sem dosegel. Sem zelo hvaležen," je povedal član kanadske hokejske reprezentance.

Marleau je odigral 1596 tekem v majici Sharks, vključno s 45 v tej sezoni, ter ima z 899 tekmami četrti najdaljši niz po številu zaporednih tekem odigranih v rednem delu sezon lige NHL.