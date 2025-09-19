Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je v noči s četrtka na petek po slovenskem času na izredni novinarski konferenci v Los Angelesu oznanil skorajšnji zaključek imenitne športne poti. Njegova odločitev očeta Anžeta ni presenetila, niti ga ni nameraval prepričati v nasprotno.

Za legendarnim Anžetom Kopitarjem je 19 let izjemne hokejske kariere. Kariere, na katero je lahko ponosen sleherni slovenski hokejist, še bolj pa Anžetovi najzvestejši privrženci in člani ožje družine, ki najbolje vedo, kaj vse je moral dati skozi danes 38-letni Hrušičan. Slednji je v noči s četrtka na petek po našem času na izredni novinarski konferenci v Los Angelesu oznanil konec kariere po zaključku sezone, ki jo bo z ekipo Los Angeles Kings začel 8. oktobra v losangeleški areni.

Novica ni presenetila njegovega očeta Matjaža, ki je večkrat opravljal vlogo selektorja slovenske hokejske reprezentance. "Absolutno me ni presenetilo. Mislim, da je Anže to povedal že lansko sezono, ko smo se pogovarjali o tem. Njegova želja, ko je prišel v ligo, je bila, da odigra 20 sezon. To se bo letos uresničilo. Nisem pa vedel, da bodo naredili takšno "hollywoodsko" konferenco." Kralji so novico s svetom delili v neposrednem prenosu na YouTubu, navijači pa so v komentarjih pred razkritjem prosili, naj klub ne obelodani skorajšnje upokojitve Kopija. Čeprav bo še eno sezono razveseljeval navijače onkraj Atlantika in v Sloveniji, je že zdaj kristalno jasno, da bo tako dolgo in trnovo hokejsko pot s slovenskega zornega kota bržkone zelo težko ponoviti.