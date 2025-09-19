Svetli način
Hokej

'Njegova želja, ko je prišel v ligo, je bila, da odigra 20 sezon'

Bled, 19. 09. 2025 18.41

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V. , L.H.
Komentarji
0

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je v noči s četrtka na petek po slovenskem času na izredni novinarski konferenci v Los Angelesu oznanil skorajšnji zaključek imenitne športne poti. Njegova odločitev očeta Anžeta ni presenetila, niti ga ni nameraval prepričati v nasprotno.

Za legendarnim Anžetom Kopitarjem je 19 let izjemne hokejske kariere. Kariere, na katero je lahko ponosen sleherni slovenski hokejist, še bolj pa Anžetovi najzvestejši privrženci in člani ožje družine, ki najbolje vedo, kaj vse je moral dati skozi danes 38-letni Hrušičan. 

Slednji je v noči s četrtka na petek po našem času na izredni novinarski konferenci v Los Angelesu oznanil konec kariere po zaključku sezone, ki jo bo z ekipo Los Angeles Kings začel 8. oktobra v losangeleški areni.

Novica ni presenetila njegovega očeta Matjaža, ki je večkrat opravljal vlogo selektorja slovenske hokejske reprezentance. "Absolutno me ni presenetilo. Mislim, da je Anže to povedal že lansko sezono, ko smo se pogovarjali o tem. Njegova želja, ko je prišel v ligo, je bila, da odigra 20 sezon. To se bo letos uresničilo. Nisem pa vedel, da bodo naredili takšno "hollywoodsko" konferenco."

Kralji so novico s svetom delili v neposrednem prenosu na YouTubu, navijači pa so v komentarjih pred razkritjem prosili, naj klub ne obelodani skorajšnje upokojitve Kopija. Čeprav bo še eno sezono razveseljeval navijače onkraj Atlantika in v Sloveniji, je že zdaj kristalno jasno, da bo tako dolgo in trnovo hokejsko pot s slovenskega zornega kota bržkone zelo težko ponoviti.

"Nisem ga nameraval prepričevati. To je njegova odločitev. Je odrasla oseba, ima svojo družino. Mislim, da so se skupaj odločili, kar je tudi prav," je dodal Anžetov oče. 

Kljub temu zaradi tega ne bo več časa preživel čez lužo. "V Evropi imam službo, sem skavt Kingsov za Evropo in imam kar precej dela. Bom pa vseeno poskušal enkrat ali dvakrat oditi tja. Pa ne zaradi Anžeta, ampak zaradi Jakoba (sin Anžeta), ki ima tam turnirje," pravi Matjaž Kopitar.

Slednji upa, da se bo Anže po koncu kariere skupaj z družino vrnil v domovino. "Oni imajo namen priti sem na Bled. Upam, da se vsi vrnejo, da bomo skupaj. Drugače pa se počutim povsem normalno. Sezona bo, ekipa je dobra. Upam, da bodo dobro igrali in čim manj poškodb. Med sezono se ne bo potenciralo, da je to njegova zadnja sezona."

