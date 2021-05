Matjaž Kopitar v pismu sinu Anžetu: Ne bi mogel biti bolj ponosen

"Zgrabite robček, potrebovali ga boste," je navijačem Los Angeles Kingsov in privržencem hokeja po vsem svetu na srce položil uradni profil ekipe Kings na Twitterju, kjer so delili pismo Matjaža Kopitarja. Selektor slovenske reprezentance in oče najboljšega slovenskega hokejista vseh časov, Anžeta Kopitarja, je sinu čestital za nedavno doseženo 1000. točko v ligi NHL, ki mu je uspela kot četrtemu članu Kingsov v zgodovni kluba.

V slogu družine Kopitar oče Matjaž ni bil preveč gostobeseden, a je zadel točno v srce.

"Ob tem, ko si dosegel 1000. točko v karieri, si ne morem pomagati, da ne bi pomislil na to, kako daleč si prišel v svojem življenju in karieri, vse od takrat, ko si kot mlad fant odraščal v Sloveniji,"je zapisal Matjaž Kopitar. "Da ti je uspel še en velik dosežek v karieri, ki je bila že tako izjemna, me kot tvojega očeta navdaja s tako veliko ponosa in veselja. Odrasel sem z ljubeznijo dote igre in to, da je tudi moj sin odrasel s takšno ljubeznijo, kot sem jo gojil sam, je bilo zame zelo vznemirljivo. Tvoja strast do tega športa je bila razvidna že od mladih let, vedno pa si imel nasmešek na obrazu in preprosto rad si bil na ledeni ploskvi. Ko si postal starejši, sem občudoval to, kako si vedno tekmoval z velikim spoštovanjem do igre, ki si jo igral na pravi način. Tudi povsem na začetku si bil izvrsten vzor svojim soigralcem in postal vodja skozi svojo kariero zaradi svojih dejanj in tega, da si z vsemi ravnal kot še z enim bratom,"je nadaljeval.

'Svojo družino in državo si zastopal z odliko'

"Prav tako sem ponosen na vzor, ki ga vsakodnevno postavljaš svojim otrokom, in to, kako se obnašaš izven igrišča ter namenjaš svoj čas navijačem. Zagotavljaš si svoje mesto v zgodovini Kingsov. Na naboru so te izbrali v prvem krogu pri 18 (letih, op. a.), debitiral si z 19 in bil prvi Slovenec, ki mu je kadarkoli uspelo priti v NHL in to, da tam nadaljuješ z igranjem že več kot desetletje je že samo po sebi gromozanski dosežek. Svojo družino in državo si zastopal z odliko in si prislužil vse možne nagrade skozi svojo kariero. Ne morem opisati, v kakšno čast mi je bilo, ko sem te spremljal pri osvojitvi prvih dveh Stanleyjevih pokalov v zgodovini Kingsov, ko si popeljal Slovenijo na olimpijske igre v Rusijo, vse posamične nagrade, ko si odigral 1000 tekem in zdaj, ko si dosegel 1000 točk v NHL. Vse to me pusti kar malce brez besed,"je priznal Matjaž Kopitar in sklenil:

"Vsak cilj, ki ga dosežeš, je bolj navdušujoč od zadnjega, jaz pa ne bi mogel biti bolj ponosen na človeka, sina, moža, očeta in igralca, kakršen si postal. Trdo si delal, da si postal igralec, kakršen si, pa tudi oseba, ki si je prislužila to ime in spoštovanje, ki s tem pride. Čestitke za 1000 točk, Anže, in še na veliko uspehov na tvojem popotovanju."