Kopitar spet na klopi risov: Izziv bo najti mlade, ne smemo pa črtati izkušenih

Poletni hokejski premor se že počasi končuje. V novi sezoni bo slovensko člansko izbrano vrsto spet vodil Matjaž Kopitar, ki je v nedeljo na Jesenicah prvič predstavil cilje in želje v svojem novem mandatu. Kopitarja so na mesto selektorja pri Hokejski zvezi Slovenije potrdili po koncu prejšnje sezone, ko je delo končal Ivo Jan. Kopitar je bil v ožjem izboru za to mesto že lani, a takrat zaradi klubskih obveznosti v Los Angelesu naloge ni mogel sprejeti, zdaj se je z delodajalci v Kaliforniji dogovoril, da ga selektorsko delo ne bo oviralo.

"Obveznosti v klubu v Los Angelesu so iste, kot so bile, a lani še nisem vedel, kaj me čaka. Takrat ni bilo posluha z njihove strani. Letos sem, ko smo imeli po sezoni sestanek v Los Angelesu, izrazil željo, da bi bil selektor. Razložil sem svoj pogled na delo v klubu, obseg tega dela mi dovoljuje, da tukaj delam stoodstotno," je na novinarski konferenci na Jesenicah, kjer so se danes na strokovnem sestanku zbrali selektorji vseh slovenskih ekip, dejal Kopitar.

Nimamo bazena, ki bi dovoljeval odrekanje

"Vrnil sem se na obojestransko željo. Moram reči, da sem delno pogrešal delo z našimi fanti. To je tudi eden od razlogov, da sem sprejel delo. Izgubljam ne prav rad, a tudi to bo prišlo. Stvari se spreminjajo, nekateri nehajo igrati, drugi se starajo. Izziv bo najti mlajše igralce. A to ne pomeni, da lahko črtamo izkušene. Nimamo bazena, da bi se jim lahko odrekali," je o svojem delu v prihodnje dejal Kopitar. Poudaril je, da nikogar ne želi črtati s seznama.

"Pomlajevanje ja, ne pa odpovedovanje. Če je nekdo pri 37 letih v formi, v pravi kondiciji ... potrebujemo izkušene igralce,"pravi Kopitar. Ni se še pogovoril z Janom Muršakomo njegovi odločitvi o koncu kariere, s številnimi kandidati za ekipo pa se je ali pa se še bo v kratkem osebno pogovoril. Osrednji cilji bodo v prihajajoči sezoni sicer novembrski prijateljski turnir v Rigi, kvalifikacije za OI 2022 na Jesenicah in drugoligaško SP, ki ga bo aprila in maja gostila Slovenija.

Savolainen: Strast me še ni zapustila

Na slovensko hokejsko sceno pa se vrača, oziroma na njej po krajšem premoru ostaja, tudi Kari Savolainen. Finec, ki je močno povezan s slovenskim hokejem, je bil nazadnje selektor lani na OI in SP. Zdaj bo pomočnik selektorja, kar mu bolj ustreza, a obenem bo počasi prevzel vajeti vodenja oziroma povezovanja vseh selekcij v Sloveniji.

"Vesel se, da sem tukaj. Zdaj kot del slovenske ekipe, skupaj s prijateljem Matjažem. Imava lepe spomine na skupno delo v preteklosti, dobro se poznava in lahko bova dobro delala v prihodnje. V bližnji prihodnosti pa bom pomagal tudi zvezi, ne le kot pomočnik selektorja. Prevzel bom delo v razvoju nacionalnih ekip. Zdaj to postaja mogoče, ker se bom na Finskem konec leta upokojil," je dejal Savolainen.

"Strast me še ni zapustila, vem, kako bi lahko delali. Danes smo imeli že sestanek s trenerji, skupaj bomo sprejemali odločitve za prihodnost. Vedno spremljam slovenski hokej, vse od leta 1998. Zdaj smo že res dobri prijatelji, ostajamo v stiku. Zanimam se tudi za igralce, kako napredujejo. Slovenija je postala moja druga ekipa."