Matthews nadaljuje z izjemno strelsko formo, zmagal tudi Vancouver

Rickard Rakell in Drew O'Connor sta se vpisala med strelce za Pittsburgh, vratar gostov Alex Nedeljkovic pa je zbral 20 obramb. Toronto je po drugi zaporedni zmagi pri 99 točkah in si je kot peta najboljša ekipa vzhodne konference že zagotovil mesto v končnici. Pingvini, ki imajo 84 točk, še nimajo zagotovljene uvrstitve v odločilni del sezone. Izenačeni so z Detroitom za drugi "wild card" na vzhodu in za eno točko zaostajajo za New York Islandersi za tretje mesto v metropolitanski skupini.

Na vzhodu je oddanih šest vozovnic za končnico. Na vrhu so New York Rangersi s 110 točkami, sledijo Boston, Carolina, Florida, Toronto in Tampa Bay. Derbi pacifiške skupine je pripadel Vancouvru. Odločilni zadetek je minuto in pol pred koncem druge tretjine dosegel Conor Garland, ki je zadel tudi v prvi tretjini. Vegas je povedel z 2:0 z goloma Jacka Eichla. Canucksi so seštevek točk povišali na 104 in imajo tri točke manj od Dallasa na vrhu zahodne konference. Tako Dallas kot Vancouver imata že zagotovljeno končnico, prav tako Colorado, Winnipeg in Edmonton.

Nashville Predatorsi, Los Angeles Kingsi Anžeta Kopitarja in prvaki iz Las Vegasa Golden Knightsi končnice še nimajo potrjene. Nashville ima 94 točk, Kralji zaostajajo zgolj točko in so po drugem porazu Las Vegasa po vrsti ubranili točko prednosti v boju za tretje mesto v pacifiški skupini. Kralji imajo do konca rednega dela sezone na sporedu še pet tekem. Najprej v sredo zjutraj proti iz boja za končnico že odpisani zasedbi Anaheim Ducks.