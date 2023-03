McDavid dosegel mejnik 60 golov, Crosby pri 30 zadetkih

Leon Draisaitl je prispeval štiri asistence, Ryan Nugent-Hopkins je dvakrat zadel, Stuart Skinner pa je zbral 14 obramb za Oilerse, ki so osvojili pet zaporednih zmag in so se Los Angeles Kingsom Anžeta Kopitarja približali na zgolj dve točki za drugo mesto v razvrstitvi pacifiške skupine.

Clayton Keller je z dvema zadetkoma podaljšal svoj niz točk na 10 tekem, Nick Schmaltz je imel dve podaji, Connor Ingram pa je ubranil 27 strelov za kojote, ki so vpisali dva zaporedna poraza.

Connor McDavid in Draisaitl sta na vrhu strelske lestvice, McDavid vodi s 138 točkami, Draisaitl je drugi s 110 točkami.