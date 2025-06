McDavid in soigralci osvojili zahod, zdaj pa želijo še Stanleyjev pokal

Oilers so doslej petkrat osvojili Stanleyjev pokal, nazadnje pa v sezoni 1989/90. Od leta 1993, ko so v tem prvenstvu slavili člani zasedbe Montreal Canadiens, še nobeno kanadsko moštvo ni ponovilo uspeha. Florida, ki bo tretjo zaporedno sezono igrala v finalu lige NHL, je lani osvojila naslov in tako podaljšala desetletja dolgo sušo Kanade v Stanleyjevem pokalu.

Florida je letos na poti do velikega finala s 4:1 izločila Carolino. Drugi finalist je bil znan davi po slovenskem času, ko so naftarji iz Edmontona na peti tekmi konferenčnega finala zahoda slavili s 6:3 ter Dallas Stars v njihovi dvorani American Airlines Center že drugo leto po vrsti izločili iz nadaljnje igre, tokrat s 4:1 v zmagah.

Connor McDavid je na peti tekmi finala zahodne konference popeljal Edmonton nazaj v šampionsko serijo z golom in podajo, ko so Oilersi v Dallasu izvedli zgodnji napad, na katerega teksaška ekipa ni našla odgovora. Corey Perry, Mattias Janmark, Jeff Skinner, Evander Kane in Kasperi Kapanen so prav tako zatresli mrežo za Edmonton.

"So huda ekipa. Očitno bo to njihov tretji zaporedni finale, gre za posebno moštvo in tudi mi smo posebna skupina," je dejal McDavid. "Zabavno bo, ne bi si mogel želeti boljše priložnosti, kot da se pomerimo z ekipo, ki nas je premagala lani."