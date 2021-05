McDavid jeziček na tehtnici ob zmagi Edmontona v Vancouvru

'Naftarji' iz Edmontona so si že v začetku tedna zagotovili mesto v končnici hokejskega prvenstva onstran Atlantika.

Že odpisano moštvo Buffalo Sabres je po kazenskih strelih premagalo New York Islanders s 4:3. 'Otočani' so si sicer že zagotovili končnico. Hokejisti New Jersey Devils, ki nimajo več niti teoretičnih možnosti za končnico, so po podaljšku s 4:3 premagali Boston Bruins.

Hokejisti Pittsburgh Penguins so s 7:3 odpravili že odpisano zasedbo Philadelphia Flyers. 'Pingvini' so s 73 točkami znova sami na vrhu vzhodne skupine.