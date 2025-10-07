Svetli način
Hokej

McDavid podaljšal pogodbo z naftarji

Edmonton, 07. 10. 2025 07.21 | Posodobljeno pred eno minuto

M.J. , STA
Osemindvajsetletni kanadski hokejski zvezdnik Connor McDavid, ki se je z ekipo Edmonton Oilers v minulih dveh sezonah uvrstil v veliki finale severnoameriške lige NHL, je s svojimi dosedanjimi delodajalci podpisal novo dvoletno pogodbo v vrednosti 25 milijonov dolarjev oziroma 21,4 milijona evrov, je na spletni strani zapisal kanadski klub.

Connor McDavid je bil v sezonah 2016/17, 2020/21 in 2022/23 izbran za najbolj koristnega igralca (MVP) v ligi NHL. Zasedba iz Edmontona se je v minulih dveh sezonah uvrstila v finale Stanleyjevega pokala, obakrat pa je bila od nje boljša ekipa Florida Panthers. "Naše popotovanje se nadaljuje," je na omrežju X zapisal McDavid, ki je na 712 tekmah v rednem delu najmočnejše hokejske lige na svetu dosegel 361 golov in prispeval 721 podaj. V končnici je na 96 tekmah zbral 44 golov in 106 podaj.

McDavid je po podaljšanju pogodbe ohranil povprečno letno plačo v višini 12,5 milijona dolarjev oziroma 10,7 milijona evrov, kot jo je imel v dosedanji osemletni pogodbi vredni 100 milijonov dolarjev oziroma 85,5 milijona evrov, ki se bo iztekla po sezoni 2025/26. Zasedba iz Edmontona je doslej 5-krat osvojila Stanleyjev pokal, nazadnje leta 1990.

Nova sezona lige NHL se bo začela v današnjih večernih urah, ko bo na sporedu tekma Florida Panthers - Chicago Blackhawks. Kralji iz Los Angelesa, kjer igra slovenski zvezdnik Anže Kopitar, bodo v noči na sredo gostili Colorado Avalanche.

