McDavid pričakovano MVP lige NHL

Šestindvajsetletnik, ki je Hart Memorial dobil že v letih 2017 in 2021, je v minuli sezoni dosegel 64 golov in dodal 89 podaj za skupno 153 točk. To je bil najboljši učinek katerega od hokejistov v NHL od sezone 1995/96, ko je Mario Lemieux sezono končal s 161 točkami.

Tako ni presenečenje, da je Connorja McDavida v glasovanju za najkoristnejšega igralca na prvo mesto postavilo 195 od 196 glasovalcev. Skupaj je zbral 1951 točk v glasovanju, drugi je bil napadalec Boston Bruins David Pastrnak, ki je zbral 1053 točk, tretji pa napadalec Florida Panthers Matthew Tkachuk s 741 točkami.

McDavid je dobil tudi nagrado Ted Lindsay za najbolj izstopajočega igralca lige. To je bila zanj četrta, v tem pogledu je pred njim le legendarni Wayne Gretzky s petimi tovrstnimi priznanji. Ob tem je dobil tudi trofeji Art Ross za igralca z največ točkami v ligi in Rocket Richard za igralca z največ doseženimi goli.