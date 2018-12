McDavidov kazenski strel odločil zmagovalca v St. Louisu

Hokejisti St. Louis Blues, druge najslabše ekipe hokejske lige NHL za Los Angeles Kings, so v domači dvorani gostili Edmonton Oilers in doživeli nov poraz. Tokrat so tekmo odločili kazenski streli, pri katerih so bili bolj spretni gosti iz Kanade, ki so zmagali s 3 : 2.

Junak večera je bil Connor McDavid, ki je dosegel odločilni zadetek na tekmi, potem ko je branilec Oscar Klefbom gostom proti koncu zadnje tretjine, 55 sekund pred koncem, priigral podaljšek. McDavid je še petič v karieri odločil tekmo. Vratar Cam Talbot je zbral 28 obramb ter še dve v "shootoutu". Anaheim je s 4 : 2 odpravil Chicago, San Jose pa s 5 : 1 Carolino.

Los Angeles Kings so tokrat počivali; Kopitarja s soigralci naslednja tekma čaka v noči na soboto, ko bodo v Staples Centru gostili New Jersey.

Izidi:

St. Louis Blues - Edmonton Oilers 2 : 3 (kazenski streli)

Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 4 : 2

San Jose Sharks - Carolina Hurricanes 5 : 1