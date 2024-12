McMichael odločil derbi na vzhodu: Washington nadigral Toronto

Mrtvi tek na vzhodu z Washingtonom bije New Jersey, ki ima na vrhu prav tako 38 točk. Vragi so na domačem ledu proti Seattlu dvakrat zaostajali, v 51. sekundi zadnje tretjine pa je Timo Meier postavil končni izid. Ključni igralec tekme je bil vratar Seattla Philipp Grubauer, ki je zbral skupaj kar 33 obramb in spravljal v obup domače napadalce, pri katerih sta zadela še Luke Hughes in Jesper Bratt. Gosti so v prvem in drugem delu povedli po golih Andreja Burakovskyja in Shanea Wrighta, Grubauer pa na koncu ni mogel preprečiti poraza.

Minnesota je na zahodu dosegla že 18. zmago v sezoni ter sedmo na zadnjih devetih gostovanjih. Odločilna je bila druga tretjina, ko je dvakrat zadel Marco Rossi, Matt Boldy pa povišal na 3:0. Ko je Kiril Kaprizov v zadnjem delu dvignil na +4, je bil zmagovalec znan. Za domače je znižal Brock McGinn, prazen gol Anaheima za končnih 5:1 pa je zadel Jakov Trenin.