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Hokej

Medved poskrbel za bizarno smrt v družini Kopitarjevega nekdanjega soigralca

Pittsburgh, 25. 09. 2026 07.56 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Andrej Kuzmenko

Ruski hokejist Andrej Kuzmenko, ki je v zadnjih dveh sezonah pri Los Angeles Kings v severnoameriški ligi NHL igral skupaj z Anžetom Kopitarjem, v novi sezoni pa bo igral za Pittsburgh Penguins, žaluje za očetom. Med ribiškim izletom v Rusiji ga je ubil medved, so informacijo ruske televizijske mreže REN TV potrdili v klubu iz Pittsburgha.

Dvainšestdesetletni Aleksander Kuzmenko je bil s skupino sedmih ribičev na izletu v južnosibirski regiji Tuva na meji z Mongolijo. Kot so sporočile oblasti, je zaradi številnih srečanj z medvedi ribolov tam trenutno prepovedan, kljub temu pa se je sedmerica odločila za izlet na reko Jenisej.

Tam je prišlo do napada medveda, ki je Kuzmenka starejšega, ta je bil v domovini priznan hokejski trener, hudo poškodoval po glavi in obrazu. Zaradi odročnosti regije so ribiči kar štiri ure čakali na zdravniško pomoč, ki pa Aleksandru Kuzmenku ni mogla pomagati in je kasneje v bolnišnici umrl.

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"Naše misli in sočutje trenutno veljajo družini Kuzmenko, ki žaluje po izgubi Aleksandra. Želimo, da v tem obdobju spoštujete zasebnost Andreja in vse družine," so v zvezi z dogodkom zapisali pri Pittsburgh Penguins, hokejist pa je takoj odpotoval domov.

Kuzmenko se je v Pittsburgh preselil poleti, potem ko je zadnji dve sezoni igral za Los Angeles. V ligi NHL je igral tudi za Vancouver Canucks, Calgary Flames in Philadelphia Flyers.

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