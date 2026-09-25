Medved poskrbel za bizarno smrt v družini Kopitarjevega nekdanjega soigralca

Dvainšestdesetletni Aleksander Kuzmenko je bil s skupino sedmih ribičev na izletu v južnosibirski regiji Tuva na meji z Mongolijo. Kot so sporočile oblasti, je zaradi številnih srečanj z medvedi ribolov tam trenutno prepovedan, kljub temu pa se je sedmerica odločila za izlet na reko Jenisej.

Tam je prišlo do napada medveda, ki je Kuzmenka starejšega, ta je bil v domovini priznan hokejski trener, hudo poškodoval po glavi in obrazu. Zaradi odročnosti regije so ribiči kar štiri ure čakali na zdravniško pomoč, ki pa Aleksandru Kuzmenku ni mogla pomagati in je kasneje v bolnišnici umrl.