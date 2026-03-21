Mejnik: Colorado Avalanche kot prvi do 100 točk in vstopnice za končnico

Martin Nečas je dosegel gol in dve podaji, Nathan MacKinnon pa tri podaje za Avalanche. Zasedba iz Kolorada je potrebovala natanko eno točko za preboj v odločilni del sezone. Valerij Ničuškin je dosegel gol in podajo, Mackenzie Blackwood pa je zbral 19 obramb. Colorado, ki v centralni diviziji vodi pred Dallas Stars s štirimi točkami prednosti, je postal tudi prva ekipa z osvojenimi 100 točkami v sezoni, ta izkupiček pa je dosegel že peto sezono zaporedoma.

"To je dober začetek," je dejal trener Avalanche Jared Bednar. "Veseli smo. Mislim, všeč nam je, kar počnemo trenutno. Seveda so v sezoni vzponi in padci, ampak do te točke sezone smo se postavili v dober položaj. Dobro se počutimo glede načina, kako igramo. Uvrstitev v končnico je prvi korak do cilja, in precej smo zadovoljni s tem, da smo osvojili 100 točk in da je pred nami še kar precej sezone." Častni zadetek za Chicago je dosegel Wyatt Kaise, domači vratar Arvid Soderblom je imel ogromno dela, saj je zbral kar 45 obramb.

Medtem ko Colorado kraljuje na zahodu, pa je na vrhu vzhodne konference kolektiv iz Severne Karoline Hurricanes. Aleksander Nikišin je v 41 sekundah podaljška dosegel gol in s tem v Scotiabank Areni Carolini zagotovil zmago s 4:3 proti Toronto Maple Leafs. Nikišin je prišel do desetega gola v sezoni. William Nylander je pred tem v 14. minuti tretje tretjine domačim javorovim listom priigral izenačenje na 3:3.

Na vrhu pacifiške skupine je ekipa Anaheim Ducks. Rački so v Delta Centru premagali Utah Mammoth s 4:1, Alex Killorn pa je za kalifornijsko ekipo dosegel gol in dve podaji. Zanesljiv je bil tudi vratar Lukaš Dostal, ki je zbral 29 obramb. Anaheim v razvrstitvi zahoda zaseda četrto mesto, Utah ima dve točki manj na petem mestu, Los Angeles Kings, za katere igra Anže Kopitar, so osmi z 72 točkami. Kralji bodo danes zvečer po slovenskem času gostili drugo najboljšo ekipo vzhoda Buffalo Sabres.

Zmagali so tudi dvakratni branilci naslova, Florida Panthers, ki so v gosteh na stadionu Scotiabank Saddledome s 4:1 ugnali Calgary Flames. Logan Thompson je v Capital One Areni v zmagi Washington Capitals z 2:1 proti New Jersey Devils dosegel 30 obramb, od tega 17 v tretji tretjini.

Ryan Leonard in Aljaksej Protas sta dosegla gola za prestolnike. Poskušal je tudi ruski as Aleks Ovečkin, ki je le še en gol oddaljen od tega, da bi dosegel skupaj 1000 golov v karieri, upoštevajoč gole v rednem delu sezon (922) in v končnicah (77). A mu je mejnik preprečil vratar gostov Jake Allen. Izidi:

Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes 3:4 (podaljšek) Washington Capitals - New Jersey Devils 2:1 Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 1:4 Calgary Flames - Florida Panthers 4:1 Utah Mammoth - Anaheim Ducks 1:4