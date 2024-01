Reprezentant Mašič pred gostovanjem na Dunaju okrepil hokejske zmaje

Zmaji nadaljujejo z odličnimi predstavami, pred dnevi so bili v domači Hali Tivoli s 5:1 boljši od Gradca in tako nadaljevali zmagoviti niz. Zmaga nad Gradcem je bila pomembna tudi v boju za mesta v končnici. S svojimi varovanci je po četrti zmagi na zadnjih petih tekmah zadovoljen glavni trener Antti Karhula, ki je po tekmi povedal, da so v zadnjih tednih začeli igrati bolj preprosto, kar se kaže v rezultatih. "Zdaj zmagujemo tudi, ko ne gre vse po načrtih in dvignila se nam je samozavest," je povedal 48-letni Finec in dodal, da še vedno manjka nekaj igralcev. "Zaradi poškodb manjkajo Rok Kapel, Aljoša Crnović in Žiga Pavlin, ki se počasi vrača. Zbolel je Jaka Šturm."