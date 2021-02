Mikko Koivu je obesil drsalke na 'klin'

V severnoameriški ligi NHL je Mikko Koivu igral 16 let, večinoma pri Minnesoti, zadnjih šest tekem pa je odigral za Columbus, s katerim je pred sezono podpisal enoletno pogodbo, vredno 1,5 milijona dolarjev, je poročal ESPN. Njegov starejši brat Saku Koivu prav tako sodi med hokejiste, ki so pustili močan pečat v ligi NHL in tudi v reprezentančnem hokeju, on se je upokojil leta 2014.

"To ni bila lahka odločitev zame, saj sem oboževal vsako minuto kratkega časa v Columbusu in resnično upal, da bom tej ekipi lahko pomagal uresničiti cilje v sezoni," je za spletno strani ekipe iz Columbusa dejal 37-letni Koivu in dodal: "Na žalost pa mi ni uspelo priti do želene stopnje pripravljenosti in forme, zato sem moral biti zvest samemu sebi in pravičen do soigralcev. Pokoj je bila najboljša rešitev."

S finsko reprezentanco je osvojil dve olimpijski kolajni, leta 2006 v Torinu srebrno, štiri leta pozneje v Vancouvru bronasto, s svetovnih prvenstev pa se je vrnil z zlatom leta 2011 in še s po dvema srebrnima in bronastima medaljama. V ligi NHL je odigral 1035 tekem in zbral 711 točk.