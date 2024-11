Minnesota nadaljuje z odličnimi igrami, tokrat je bil nemočen Anaheim

Rus Kiril Kaprizov je z dvema goloma in podajo vodil Minnesoto do zmage in je po osmi tekmi v nizu, ko je dosegel najmanj dve točki, najboljši napadalec lige. Marco Rossi je dodal gol in podajo, za zmagovite goste sta zadela še Jake Middleton in Marcus Foligno.

Seattle Kraken so doma po podaljšku premagali Vegas Golden Knightse 4:3, ko je dvoboj odločil Jared McCann 29 sekund po začetku dodatnega dela igre. Igralci iz Las Vegasa so sredi treh ekip z 20 točkami na petem mestu v ligi. Na osmo so nazadovali Washington Capitalsi in ostali pri 18 točkah, saj so Pittsburgh Penguinsi v ameriški prestolnici zmagali s 4:2.