Hokej

Minnesota z zmago nad Anaheimom ujela Dallas

Anaheim, 03. 01. 2026 09.07 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Quinn Hughes je v zmagi Minnesote prispeval štiri podaje

Hokejisti Minnesote so ponoči v severnoameriški ligi NHL slavili v Anaheimu s 5:2 in imajo po 25. zmagi v sezoni 57 točk, s čimer so se na drugem mestu v zahodni konferenci in v ligi izenačili z Dallasom. Deset točk prednosti ima še vedno vodilni Colorado.

Danila Jurov je za zmago Minnesote dosegel dva gola, Quinn Hughes pa kar štiri podaje. Po en gol so dodali Kiril Kaprizov, Jakov Trenin in Nico Sturm, Filip Gustavsson pa je zbral 26 obramb.

Quinn Hughes je v zmagi Minnesote prispeval štiri podaje
Quinn Hughes je v zmagi Minnesote prispeval štiri podaje
FOTO: AP

Beckett Sennecke in Troy Terry sta zabila za Anaheim, ki je izgubil že petič zaporedoma. Današnji poraz bi bil lahko še višji, če Lukaš Dostal ne bi zbral kar 29 obramb, samo v drugem delu, ki so ga gostje dobili z 2:1, pa 17.

Nevarna Minnesota bo serijo gostovanj nadaljevala v Kaliforniji in že v nedeljo gostovala pri Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem. Kralji nujno potrebujejo točke. Po petkovem porazu s Tampo Bay na domačem ledu s 3:5 so na zahodu zdrsnili že na deveto mesto.

Dve točki prednosti pred Los Angelesom imajo po današnjem večeru hokejisti Seattla, ki so se po kazenskih strelih s 4:3 veselili zmage v Vancouvru. V zadnji seriji je edini gol dosegel Matty Beniers in svojemu moštvu zagotovil šesto zmago na zadnjih sedmih obračunih.

Na drugih tekmah je St. Louis s 4:3 ugnal Vegas Golden Knight, odločilni gol pa je minuto in 33 sekund pred koncem zabil Brayden Schenn.

New York Rangers pa so se s 5:1 veselili na gostovanju pri Floridi. Šved Mika Zibanejad je dosegel kar tri gole, prispeval pa tudi dve podaji, s čimer je prvič v karieri na eni tekmi dosegel pet strelskih točk. Teden si bo zapomnil tudi po vabilu v švedsko reprezentanco za bližnje olimpijske igre v Italiji. A junak večer in šeste zaporedni zmage ni bil le Zibanejad. Vratar Igor Šesterkin je zbral kar 36 obramb.

Izidi:

St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 4:3

Florida Panthers - New York Rangers 1:5

Vancouver Canucks - Seattle Kraken 3:4 (kazenski streli)

Anaheim Ducks - Minnesota Wild 2:5

