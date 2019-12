Koivu lepo zaokrožil jubilej v NHL

Za kapetana MinnesoteMikka Koivuja se je njegov jubilej razpletel na najlepši možen način. Proti Dallasu je igral okroglo tisočo tekmo v ligi NHL, dosegel 700. točko, nato pa prispeval tudi odločilni gol pri izvajanju kazenskih strelov za končnih 3:2. Vratar Alex Stalock je nato namreč ubranil zadnji poskus Coreyja Perryja. "Ves dan sem skušal kar najbolj uživati. Ni bilo lahko, veliko se je dogajalo, na vsak način smo želeli priti do zmage. Navsezadnje je bila le ena tekma, a je vendarle nekaj posebnega," je ob okrogli številki dejal finski napadalec, ki že 15. sezono igra za ekipo iz Minnesote. Z enakim izidom, 3:2, le da po rednem delu, se je končal kanadski obračun med Edmontonom in Vancouvrom. Zmagali so gostje iz Edmontona, izkazal se je Leon Draisaitl, ki je dosegel dva gola ob številčni prednosti. Vratar Mikko Koskinen je zbral 30 obramb.

Boston pa je dosegel sedmo zaporedno zmago, tokrat je s 3:1 ugnal Montreal. David Backes je na prvi tekmi po enomesečnem premoru zaradi poškodbe zadel prvič v sezoni, medtem ko jeDavid Pastrnak dosegel že 25. zadetek v tej sezoni, s katerim se je še bolj utrdil na vrhu lestvice najboljših strelcev, saj ima pred Aleksandrom Ovečkinom že pet golov prednosti. Tuukka Rask je k zmagi dodal 28 obramb.

Moštvo slovenskega zvezdnikaAnžeta Kopitarja Los Angeles bo naslednjo tekmo igralo v noči na torek, tekmec pa bo Anaheim.



Izidi:

Minnesota Wild - Dallas Stars 3:2 (kazenski streli)

Boston Bruins - Montreal Canadiens 3:1

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 2:3