Šesta zaporedna domača zmaga New Jerseyja

Drugi najboljši strelec severnoameriške hokejske lige NHL Leon Draisaitl je za Edmonton Oilerse zadel še na četrti zaporedni tekmi, skupno pa dosegel 32. gol v sezoni, vendar to ni preprečilo poraza. Naftarji so gostovali pri ekipi Colorado Avalanche, ki je zmagala s 6:5. Odločilni gol je 22 sekund pred iztekom podaljška dosegel Mikko Rantanen. Ottawa Senatorsi so visoko premagali St. Louis Blues s 7:2, dva gola in podajo je k zmagi prispeval Tim Stützle. Komaj 21-letni napadalec je to sezono lige NHL dosegel 26 golov in 33 podaj.

Podaljšek je odločil tudi tekmo med Arizona Coyotesi in Columbus Blue Jacketsi, odločilni zadetek za zmago gostiteljev s 3:2 je dosegel Barrett Hayton. Hokejisti Minnesota Wild so domače navijače razveselili z zmago s 4:3 nad Nashville Predatorsi, potem ko je 21 sekund pred koncem igralnega časa Ryan Hartman pobral odbiti plošček po strelu Jonasa Brodina in dosegel odločilni gol. Dva zadetka je k zmagi Minnesote, ki je prvič po 13 tekmah zmagala po rednem delu, prispeval Kiril Kaprizov, enega pa Brandon Duhaime.