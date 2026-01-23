Minnesoti v podaljšku derbi večera z Detroitom

Za zmagovalce je dvakrat zadel še Mats Zuccarello, Filip Gustavsson pa je zbral 31 obramb. Quinn Hughes je bil podajalec pri kar treh golih in jih je v sezoni zbral že 43 podaj.

Za Detroit je Lucas Raymond dosegel gola za 1:0 in 2:1, James van Riemsdyk v zadnjem delu za 3:2, Minnesoti pa je kljub temu uspelo osvojiti obe točki.

Detroit je stik z vrhom omogočila kar Carolina sama, ki je doma po izvajanju kazenskih strelov izgubila proti Chicagu. Šele v šesti seriji je za zmago Chicaga zadel Oliver Moore, ki si bo tudi na ta način zapomnil 21. rojstni dan. Ključne so bile obrambe Spencerja Knighta, ki jih je že med tekmo zbral 31, nato pa ubranil še pet kazenskih strelov.

Boston Bruins so s 4:3 premagali vodilno ekipo pacifiške skupine Vegas Golden Knights. Domači so navduševali občinstvo v prvi polovici dvoboja, ki so ga dobili s 4:0, v zadnji tretjini pa so navijačem močno načeli živce, ko so se vitezi po golu Pavla Dorofejeva dve minuti in 35 sekund pred koncem približali na gol zaostanka. Položaj je reševal Joonas Korpisalo z 29 obrambami, ki je poskrbel za deveto zmago Bostona na zadnjih 11 tekmah.