Minnesoti v podaljšku derbi večera z Detroitom

Za zmagovalce je dvakrat zadel še Mats Zuccarello, Filip Gustavsson pa je zbral 31 obramb. Quinn Hughes je bil podajalec pri kar treh golih in jih je v sezoni zbral že 43 podaj.
Za Detroit je Lucas Raymond dosegel gola za 1:0 in 2:1, James van Riemsdyk v zadnjem delu za 3:2, Minnesoti pa je kljub temu uspelo osvojiti obe točki.
Detroit je stik z vrhom omogočila kar Carolina sama, ki je doma po izvajanju kazenskih strelov izgubila proti Chicagu. Šele v šesti seriji je za zmago Chicaga zadel Oliver Moore, ki si bo tudi na ta način zapomnil 21. rojstni dan. Ključne so bile obrambe Spencerja Knighta, ki jih je že med tekmo zbral 31, nato pa ubranil še pet kazenskih strelov.
Boston Bruins so s 4:3 premagali vodilno ekipo pacifiške skupine Vegas Golden Knights. Domači so navduševali občinstvo v prvi polovici dvoboja, ki so ga dobili s 4:0, v zadnji tretjini pa so navijačem močno načeli živce, ko so se vitezi po golu Pavla Dorofejeva dve minuti in 35 sekund pred koncem približali na gol zaostanka. Položaj je reševal Joonas Korpisalo z 29 obrambami, ki je poskrbel za deveto zmago Bostona na zadnjih 11 tekmah.
Ukko-Pekka Luukkonen je zbral 32 obramb ob zmagi Buffala na Montrealom s 4:2 in potrdil, da ima ekipa visoke ambicije. Buffalo je na zadnjih 21 tekmah dosegel 17 zmag.
Steven Stamkos je s tremi goli poskrbel za preobrat v Nashvillu. Ottawa je na tekmi v 31. minuti povedla s 3:0, na koncu so se s 5:3 veselili gostitelji, za katere sta zadela še Jonathan Marchessault in Cole Smith.
Novi dve točki so osvojili branilci naslova Florida Panthers, ki so po kazenskih strelih z 2:1 slavili v Winnipegu. V rednem delu je za Florido zadel Sam Bennett, v 46. minuti je izenačil Cole Perfett. Kazenska strela sta nato uspešno izvedla Anton Lundell in Sam Reinhart. Prvaki se z novima točkama počasi pobirajo, a še vedno so na 11. mestu vzhoda in trepetajo za končnico.
Pittsburgh je s 6:2 zmagal v Edmontonu. Spet je zadel izkušeni Sydney Crosby, ki je na večni lestvici na osmem mestu strelcev zbral že 1743 točk in mu do legende Detroita Steva Yzermana manjka še 12 golov oz. podaj. Zadel je tudi drugi veteran Jevgenij Malkin, ki je na tej lestvici s 1383 točkami 26.
Anže Kopitar, ki je na večni lestvici 39., z Los Angeles Kings ni nastopal. Kralje naslednja tekma čaka šele v noči na nedeljo, ko bodo gostovali v St. Louisu.
Izidi:
Boston Bruins - Vegas Golden Knights 4:3
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 2:4
Carolina Hurricanes - Chicago Blackhawks 3:4 (kazenski streli)
Columbus Blue Jackets - Dallas Stars 1:0
Nashville Predators - Ottawa Senators 5:3
Winnipeg Jets - Florida Panthers 1:2 (kazenski streli)
Edmonton Oilers - Pittsburgh Penguins 2:6
Minnesota Wild - Detroit Red Wings 4:3 (podaljšek)
