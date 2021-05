Mitja Šivic novi trener hokejistov Olimpije

Na klopi ljubljanskega kluba je Mitja Šivicnasledil finskega strokovnjaka Raima Summanena.

"Ko sta mi predsednik in direktor Olimpije predstavila kratkoročne in dolgoročne načrte, ki so zelo ambiciozni, vendar tudi realni, sem z veseljem sprejel funkcijo trenerja. Želim si vrhunske nastope v ligi ICE ter stalen napredek in razvoj slovenskih igralcev. Tako bodo naši igralci vedno imeli možnost nastopanja v najvišjem tekmovanju v regiji,"je dejal Šivic v uradni izjavi.

'Potrebne bo veliko potrpežljivosti'

"Glavni cilj sezone bo dvigniti slovenski hokej na višjo raven. Potrebne bo veliko potrpežljivosti, vendar verjamem, da nam bo vsem skupaj s trdim delom uspelo," je še dejal novi trener.

Iz ljubljanskega tabora še poudarjajo, da bo Olimpija v novi sezoni še naprej sledila visokim ciljem: osvojitev državnega prvenstva, pokala Slovenije, dostojno nastopanje v ligi ICE, razvoj igralcev in trenerskega kadra, ustvariti čim več reprezentantov ter zagotoviti dolgoročno finančno stabilnost kluba.