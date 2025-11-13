Svetli način
Hokej

Mladi Čeh Nemec do prvega hat-tricka v ligi NHL

Chicago, 13. 11. 2025 07.39 | Posodobljeno pred 35 minutami

STA , M.J.
Hokejisti New Jersey Devils so tudi na gostovanju pri Chicago Blackhawks potrdili naziv najboljšega moštva vzhodne konference lige NHL in v United Centeru po podaljšku zmagali s 4:3. Strelec odločilnega gola za slavje gostov je bil branilec Šimon Nemec, ki je s tem dosegel prvi hat-trick v karieri.

Komaj 21-letni slovaški hokejist Šimon Nemec je bil junak dvoboja v vetrovnem mestu. Potem ko je za vrage dvakrat zadel v rednem delu - zadel je tudi za izenačenje na 1:1 in 3:3 -, je v podaljšani igri dodal še odločilni zadetek za zmago. Sprejel je podajo svojega vratarja Jacoba Markstroma, zadrsal v zono in premagal domačega čuvaja mreže Spencerja Knighta.

Jack Hughes je za vrage, ki so zmagali na treh od zadnjih štirih tekem, vsaka tekma pa se je končala v podaljšku, prispeval dve podaji. Markstrom je zaustavil 17 strelov. Tekmo so sicer bolje začeli domači in na prvi odmor odšli s prednostjo, potem ko je bil uspešen 20-letni Connor Bedard s svojim desetim golom v sezoni za Chicago in četrtim zaporednim, točko pa je dosegel že na deveti tekmi v nizu, s čimer je izenačil svoj rekordni niz v karieri iz prejšnje sezone.

V drugi tretjini je za izenačenje najprej poskrbel Nemec, gosti so dominirali v tem delu igre in domačim dopustili le tri strele v celotnih 20 minutah. V zadnji tretjini pa sta se ekipi razigrali, saj so "padli" kar štirje goli, za domače sta prva gola v sezoni dosegla Landon Slaggert in Sam Lafferty, pri gostih pa sta izenačila Dawson Mercer in Nemec.

Knight je za Blackhawks, ki so pred tem zmagali trikrat zaporedoma, zbral 33 obramb. Nick Foligno in Louis Crevier sta imela vsak po dve podaji.

Artemij Panarin
Artemij Panarin FOTO: AP

New York Rangers so gostovali na Floridi in premagali Tampo s 7:3 za svojo peto zaporedno zmago v gosteh. Artemij Panarin je za goste dosegel štiri podaje, Vincent Trocheck in Will Cuylle sta vsak zadela po dvakrat, Adam Fox pa je za rangerje prispeval še dve podaji. Vratar Igor Shesterkin je zbral 33 obramb.

Preberi še Kopitar z golom prispeval levji delež k zmagi Kingsov

"Vedno je lepo videti, kako gre plošček v mrežo," je po tekmi dejal Trocheck. "Ampak ko pogledaš na to tekmo en dan, pregledaš stvari, ki smo jih naredili narobe, jih poskusiš popraviti in se osredotočiš na naslednjo tekmo."

Jack Roslovic je v Philadelphii dosegel gol po 1:19 minute podaljška za Edmonton Oilers, ki so zmagali z 2:1 proti domačim Flyers. "Malo so zmešali vratarja," je o zmagovitem zadetku dejal Roslovic. "Če se ga le dotakneš, včasih to lahko pomaga in je vsa razlika." To je že druga zaporedna tekma, na kateri je Roslovic dosegel gol v podaljšku; to je storil tudi v ponedeljek pri zmagi s 5:4 proti Columbusu.

Leon Draisaitl
Leon Draisaitl FOTO: AP

Hokejisti Utah Mammoth pa so v olimpijskem Salt Lake Cityju dosegel pet zaporednih golov, preobrnil potek tekme in slavili zmago nad Buffalo Sabres s 5:2. JJ Peterka in Clayton Keller sta vsak dosegla po gol in podajo za mamute, ki so prekinili niz treh zaporednih porazov. Vratar Karel Vejmelka je zaustavil 17 strelov.

Los Angeles Kings, ki jih v svoji zadnj sezoni NHL kot kapetan vodi slovenski as Anže Kopitar, bodo naslednjo tekmo igrali v gosteh pri Torontu.

Izidi:
Tampa Bay Lightning - New York Rangers 3:7

Philadelphia Flyers - Edmonton Oilers 1:2 (podaljšek)

Utah Mammoth - Buffalo Sabres 5:2

Chicago Blackhawks - New Jersey Devils 3:4 (podaljšek)

hokej nhl
Grande cojones
13. 11. 2025 08.15
V naslovu Čeh Nemec, v besedilu spodaj pa slovaški hokejist!??? Potem pa se mi razburjamo ker mešajo Slovenijo in Slovaško.
ODGOVORI
0 0
