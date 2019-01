Mladi Frederic dvignil Boston na noge, v pretepu navdušil tudi starša

"Danes sem imel nekaj srečnih posredovanj. To lahko priznam. A bil sem tudi dobro razpoložen, toda brez razigranih soigralcev nam to ne bi uspelo," je po zmagi dejal Hellebuyck. Trent Frederic je za domačo ekipo debitiral v prvenstvu NHL, prvič v karieri pa je sprovociral tudi pretep v drugi tretjini.

V severnoameriški profesionalni hokejski ligi NHL so bile vse torkove tekme izenačene in negotove, na koncu pa so se na vseh veselili gosti. Winnipegu je veselje v Bostonu zagotovil Kyle Connor . Najprej je z goloma v razmaku 34 sekund zaostanek z 1:2 spremenil v vodstvo, nato pa je v podaljšku, ki ga je domačim s svojim drugim golom na tekmi zagotovil Patrice Bergeron , edini zadel še kazenski strel, ta je gostom zagotovil zmago. Zanjo ima s 36 obrambami veliko zaslug tudi vratar Connor Hellebuyck . Pri domačih sta pri vseh golih sodelovala David Pastrnak in Brad Marchand , prvi je v statistiko vpisal gol in dve podaji, drugi pa tri podaje.

Navdušena sta bila tudi starša Frederic in Brandon Tanev sta se ločila od skupine hokejistov, ki se je prerivala, in nadaljevala "pretep ena na ena" brez rokavic, za kar so navijači Bostona mladega hokejista nagradili z navdušenim aplavzom, najbolj glasna pa sta bila njegova starša, ki sta sina spodbujala in njegova mama si je na tribunah tudi poskusila izmenjati "petko", ko je moral Frederic v slačilnico.

V Columbusu je tekmo odločil Conor Sheary, ki je v tretji minuti zadnje tretjine dosegel končni izid 5:4. Buffalo Sabresi so se z zmago prebili na deveto mesto v vzhodni konferenci, za osmim, ki še vodi v končnico in na katerem so za zdaj Pittsburgh Penguinsi, zaostajajo za dve, za sedmim, tega drži prav Columbus, pa tri.

"Take zmage štejejo dvojno. Zmagali smo proti neposrednemu tekmecu, ki bi nam v primeru zmage ušel. Res veliki točki," je bil zadovoljen strelec odločilnega gola, ki je vknjižil še eno podajo. Gol in podajo je v njegovi ekipi prispeval tudi Evan Rodrigues.

Na tekmi v New Yorku je že v drugi minuti gostujoče Philadelphia Flyerse proti Rangerjem v vodstvo popeljal Oskar Lindblom. Mnogi so v nadaljevanju pričakovali veliko golov, a so se zmotili, mreži sta do konca tekme mirovali. Za to ima veliko zaslug gostujoči vratar Anthony Stolarz, za svojo prvo tekmo brez prejetega gola v sezoni in drugo v karieri je ubranil 36 strelov. Za Letalce je bila to peta zaporedna zmaga, takega niza v sezoni še ni imela. Toda končnica je še vedno precej oddaljena, za Pittsburghom zaostaja deset točk.

Vrhunci tekme New York Rangers ‒ Philadelphia Flyers: