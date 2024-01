Mladi hokejisti ljubljanske Slavije osvojili prestižni Bell Capital Cup

OGLAS

Ekipa hokejistov starostne kategorije U13 iz zaloškega kluba HK Slavija Jr. se je z zmagami s 6:2 proti Lysander Lightning, 5:2 proti Perth/Lanark Wings, 3:1 proti Nepean Raiders Black ter remijem 1:1 proti Cumberland Grads v prvem delu turnirja uvrstila v četrtfinale, kjer je s 3:2 ugnala Nepean Riders White in napredovala v polfinale.

23. tradicionalni mednarodni novoletni turnir Bell Capital Cup za starostne skupine od U10 do U13 je potekal med 28. decembrom in 1. januarjem v kanadski Ottawi in je letos gostil prek 200 ekip iz treh celin v divizijah A, AA in AAA. V štirih dneh so mladi hokejisti skupno odigrali več kot 450 tekem.

Tam so si z odlično igro proti Woodstock Jr. Navy Vets zagotovili zmago 3:0 in s tem uvrstitev v finale, v katerem so se še drugič na turnirju pomerili z domačimi Cumberland Grads in dokazali, da jim tokrat ni para. Že v prvi tretjini so mladi hokejisti Slavije zabili dva gola, nato pa mrežo ponovno zatresli v drugi tretjini. V zadnji tretjini so domačini močno pritisnili in pak dvakrat pognali v slovenski gol, a ekipa HK Slavija Jr. ni popustila. Tri sekunde pred koncem so še petič zadeli in s 5:2 odločno osvojili veliki pokal Bell Capital Cup.

Veselje ob zmagi mladih hokejistov Slavije FOTO: HK Slavija Junior

"Kako krasen začetek novega leta! Tokrat je zmagal ekipni duh. Fantje so preprosto skozi celoten turnir dihali kot eno. Natančno so si podajali, izkoristili so vsako priložnost za strel, obramba je delovala, kot mora," je po tekmi povedal trener ekipe HK Slavija Jr. Robert Pesjak in dodal: "Pokal je naš. Fantje so si ga zaslužili!" Prvič v zgodovini turnirja je tako v legendarni dvorani Canadian Tire Center v Ottawi v čast mladim hokejistom zadonela Zdravljica. "Občutki so neverjetni, ko se zvok naše himne razširi po taki dvorani. Neverjetno ponosen sem na ekipo naših mladih hokejistov in hkrati vesel, da smo v klubu v sodelovanju s starši, ki so zadevo finančno podprli, omogočili udeležbo na tem turnirju," je po velikem uspehu povedal predsednik HK Slavija Jr. Igor Končina. "Seveda bi si v prihodnosti želeli tudi podpore sponzorjev. Taka priložnost za mlade hokejiste pomeni izjemno in nepozabno izkušnjo, tkejo se mednarodne hokejske vezi med igralci, poleg tega pa je to tudi odlična priložnost za promocijo Slovenije," je še dodal.