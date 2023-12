Mladi risi premagali še Poljake

Slovenija na domačem prvenstvu prvič nastopa pod vodstvom novega selektorja Mitje Šivica. Ta je za zdaj vpisal dve zmagi po prav toliko nastopih. Po visoki zmagi proti Hrvaški so mladi risi tudi proti Poljakom prevladovali, premoč je bila občutna predvsem v drugi tretjini, ko je bilo razmerje v strelih 18:4. Na koncu je bilo v tej statistiki 35:16, Slovenci pa so zabili tri gole. Pod njih so se podpisali Tjaš Lesničar v prvi ter Nace Langus in Anže Žeželj v drugi tretjini. SP tretje kakovostne ravni za to starostno kategorijo bo na Bledu potekalo do nedelje. Poleg Slovenije, Hrvaške in Poljske nastopajo še Estonija, Italija in Ukrajina. Na vrhu sta poleg Slovenije s po dvema zmagama še Italija in Ukrajina.

Naslednja tekma po dnevu premora izbrance Šivica čaka v četrtek ob 16. uri proti Estoniji, ki je danes izgubila proti Ukrajini z 1:5. Do konca SP pa bodo nato mladi risi igrali še proti Italiji v petek ter v nedeljo proti Ukrajini.

Najboljša reprezentanca blejskega tekmovanja si bo zagotovila nastop na SP višje kakovostne ravni za naslednje leto. SP divizije I (skupina A) sicer letos v istem terminu (10. - 16. december) gosti Budimpešta, nastopajo pa Madžarska, Avstrija, Italija, Kazahstan, Danska in Japonska.