Mladi risi so napredovali v višji rang

Varovanci glavnega trenerja Sabahudina Kovačeviča od prvega sodnikovega meta ploščka niso dopustili dvoma o tem, kdo je boljši nasprotnik. Mladi risi so se še pred srečanjem zavedali odgovornosti, ki nosi današnja tekma, ter so tako k njej tudi pristopili. Srečanje je bilo odločeno že po prvih dvajsetih minutah, ko so Slovenci francosko mrežo napolnili s šestimi zadetki, kljub temu pa naši fantje niso nič prepustili naključju in v drugem delu dodali še tri nove. V zaključku so za dobro mero dodali še dva, medtem ko Francozom vendarle uspelo dvakrat premagati slovensko obrambo.

Slovenska izbrana vrsta je s štirimi zmagami (Estonija, Italija, Litva, Francija) in porazom (Južna Koreja) na prvenstvu osvojila nedosegljivih dvanajst točk ter prvo mesto na svetovnem prvenstvu.