Mladi Slovenci na Bledu boljši še od Estoncev

Danes so Slovenci dosegli tretjo zmago. Že v prvi tretjini sta bila uspešna Lovro Kumanović in Anže Žeželj, v drugi pa sta bila uspešna še Filip Sitar in Urban Podrekar; tik pred koncem tega dela igre pa so gol dosegli tudi Estonci, kar je bil sploh prvi prejeti zadetek Slovenije na SP.

Estonci so v zadnji tretjini sicer s še enim golom ublažili poraz, a zmage Slovenije niso mogli ogroziti. Na slovenski stani je nov uspeh z zadetkom na prazna vrata v zadnji minuti potrdil Miha Beričič.

SP tretje kakovostne ravni za to starostno kategorijo bo na Bledu potekalo do nedelje. Poleg Slovenije, Hrvaške, Poljske in Estonije nastopata še Italija in Ukrajina.

Naslednja tekma čaka Slovence proti Italiji v petek, zadnja pa v nedeljo proti Ukrajini.

Najboljša reprezentanca blejskega tekmovanja si bo zagotovila nastop na SP višje kakovostne ravni za naslednje leto. SP divizije I (skupina A) sicer letos v istem terminu (10. - 16. december) gosti Budimpešta, nastopajo pa Madžarska, Avstrija, Italija, Kazahstan, Danska in Japonska.