Mladi 'zmajčki' od zdaj pod budnim očesom Iva Jana

"Po končani igralski karieri je bila moja želja, da bi ostal doma, delal z mladimi in prenašal znanje mladim nadobudnim hokejistom,"je v izjavi za javnost, ki jo je posredovala SŽ Olimpija, sporočil Ivo Jan.

"Po desetih letih trenerskega dela v članski konkurenci se mi je uresničila želja opravljati delo, ki mi je bilo vedno v užitek in esel sem, da sem dobil to priložnost. Vse trenerje v klubu že dobro poznam, z nekaterimi smo skupaj igrali, a tukaj sem zaradi otrok. Imamo dober potencial in naša želja je, da jim damo priložnost za hokejski razvoj," je še povedal Jan, ki po podatkih Olimpije zase pravi, da je "strog in zahteven trener".

Predsednik SŽ Olimpije Miha Butaraje dodal: "Veseli me, da je naše trenerske vrste okrepil nekdanji selektor slovenske reprezentance Ivo Jan, ki je vrhunski strokovnjak in nekdanji izjemen igralec. V klubu se kalijo številni mladi in talentirani hokejisti in naša naloga je, da jim omogočimo najboljše možne pogoje, kar je tudi v skladu z našo vizijo razvoja in cilji, ki smo si jih zastavili."