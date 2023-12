Mladim risom četrta zmaga, o prvem mestu odloča tekma z Ukrajino

Slovenci so na domačem tekmovanju še vedno stoodstotni, saj so v četrtem krogu dosegli še četrto zmago. Pred tem so Estonijo premagali s 5:2, Hrvaško s 7:0 in Poljsko s 3:0. Pred današnjim krogom je bilo jasno, da so teoretično v igri za prvo mesto, ki prinaša selitev v višji razred naslednje leto, še tri ekipe. Ukrajina, Slovenija in tudi še Italija. Slednja bi morala za ohranitev upov zmagati, Slovenija bi ostala v igri kljub morebitnemu porazu.

A hitro se je pokazalo, da mladi izbranci Mitje Šivica razmišljajo le o zmagi. Mrežo tekmecev je Lovro Kumanović načel že v drugi minuti, še v prvi tretjini je povišal Filip Sitar. Italija je sicer zapretila z znižanjem na 1:2 na začetku drugega dela, toda Anže Žeželj je spet povišal na +2.

V zadnji tretjini pa so Slovenci le še potrdili zmago, Sitar je dosegel še en gol, delo pa je dokončal Mark Sever v 51. minuti.

SP se bo končalo v nedeljo, ko bosta na zadnji tekmi turnirja ob 19.30 igrali Slovenija in Ukrajina. Na lestvici je pred to tekmo prva Slovenija z vsemi 12 točkami in razmerjem zadetkov 20:3, Ukrajina je druga z 11 točkami (20:8). Reprezentanca, ki bo dobila medsebojni obračun, bodisi v rednem ali dodatnem delu, bo osvojila končno prvo mesto.



Izid, 4. krog:

Italija – Slovenija 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Segafredo 22.; Kumanović 2., Sitar 15., 41., Žeželj 34., Sever 51.