Montreal brez poraza napredoval v konferenčni polfinale

Devetindvajsetletni Kanadčan je bil zanesljiv po preteku minute in 39 sekund podaljška tekme na ledeni ploskvi dvorane Bell Centre. To je domača zasedba iz Montreala dobila s 3:2. Nick Suzuki je tekmo končal z dvema podajama, vratar Carey Price pa je zbral 15 obramb za Canadiens, ki so osvojili sedmo tekmo po vrsti. Ekipa Montreala bo v polfinalu končnice severnoameriške poklicne hokejske lige NHL igrala proti zmagovalcu obračuna med Colorado Avalanche in Vegas Golden Knights.

Izenačen obračun Bostona in New York Islandersov

V drugem krogu končnice v vzhodni skupini je moštvo New York Islanders povedlo s 3:2 v zmagah. Otočani so na peti tekmi v gosteh v dvorani TD Garden s 5:4 premagali Boston Bruins.

Junak 'otočanov' je bil ruski vratar Semjon Varlamov, ki je domačim paral živce s kar 40 obrambami. Za New York Islanders so zadeli Mathew Barzal, Josh Bailey, Jordan Eberle, Kyle Palmieri in Brock Nelson.

V vrstah Bostona je bil dvakrat uspešen David Pastrnak, zadela sta tudi David Krejči in Brad Marchand. Charlie McAvoy je imel na svojem računu tri podaje, finski vratar Tuukka Rask ni imel najboljšega večera. Potem ko je dovolil štiri zadetke, ga je v domačih vratih zamenjal Jeremy Swayman.