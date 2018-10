Montreal do zanesljive zmage v Pittsburghu

Podaljšek je dal zmagovalca tudi na tekmi med ekipama St. Louis Blues in Chicago Blackhawks, na kateri so slednji na tujem ledu slavili s 5 : 4, hokejisti Tampe Bay Lightning pa so po kazenskih strelih z 2 : 1 strli odpor Floride Panthers. Paul Byron je bil z goloma in podajo najboljši napadalec, vratar Montreala Carey Price pa je z 21 obrambami prispev al svoj delež za prvo zmago Canadiens v novi sezoni, ki jo je ekipa začela s porazom po podaljšku proti Torontu. Jonathan Toews je v St. Louisu svoj tretji zadetek na tekmi dosegel po dveh minutah in 20 sekundah podaljška ter zabeležil svoj peti hat-trick v rednem delu sezon NHL.

V Minnesoti je Max Pacioretty dosegel prvi gol za viteze, ko je na 1:1 izenačil minuto in 31 sekund pred koncem rednega dela. Tedaj so gostje imeli na ledu namesto vratarja Marc-Andreja Fleuryja (29 obramb) dodatnega napadalca, zmago igralcev iz igralniške metropole pa je z edinim zadetkom v kazenskih strelih zagotovil Erik Haula.

Dva od treh strelov pa so v kazenskih strelih v gol pretvorili igralci Tampe. Uspešna sta bila J.T. Miller v prvi izmenjavi in Rus Nikita Kučerov v tretji, rojak slednjega Andrej Vasilevskij je ostal tako v podaljšku kot v kazenskih strelih nepremagan, skupno pa je zaustavil 42 strelov.

Med preostalimi osmimi tekmami večera so gledalci videli tudi dva kanadska derbija; igralci Calgary Flames so doma ugnali Vancouver Canucks s 7:4, Toronto Maple Leafs pa je s 3:5 na svojem ledu klonil v dvoboju z Ottawo Senators. V Calgaryju so po tri točke zbrali Elias Lindholm, Johnny Gaudreau in Mark Giordano, v Torontu pa je bil z goloma in podajo najboljši strelec obrambni igralec gostov Thomas Chabot.

Izidi:

New Jersey Devils - Edmonton Oilers 5:2

Buffalo Sabres - New York Rangers 3:1

Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 3:5

Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 2:1 (kazenski streli)

New York Islanders - Nashville Predators 3:4

Pittsburgh Penguis - Montreal Canadiens 1:5

Dallas Stars - Winnipeg Jets 5:1

St. Louis Blues - Chicago Blackhawks 4:5 (podaljšek)

Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 1:2 (kazenski streli)

Colorado Avalanche - Philadelphia Flyers 5:2

Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 0:1

Calgary Flames - Vancouver Canucks 7:4