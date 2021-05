Montreal in Toronto čaka sedma tekma

Pri Bostonu, ki je dosegel peto zaporedno zmago v končnici, sta blestela Čeha David Pastrnak in David Krejči . Prvi je dosegel tri gole, drugi pa tri podaje. Poleg Pastrnaka sta se med strelce vpisala še Charlie McAvoy in Taylor Hall , velik pečat pa je na tekmi pustil tudi Patrice Bergeron z dvema asistencama.

Boston je v uvodnem krogu zanesljivo izločil Washington s 4:1 v zmagah, svojo kandidaturo za naskok na končno zmago v Stanleyjevem pokalu pa je potrdil tudi na prvi polfinalni tekmi. V TD Gardnu se je v uvodnih dveh tretjinah odvijal ogorčen boj za vsak košček ledu, v zadnji tretjini pa je domača zasedba zaigrala sijajno in povsem zasenčila moštvo iz New Yorka.

Tekma preobratov se je odvila v Montrealu, kjer je domača zasedba šele v podaljšku zlomila odpor Toronta in slavila zmago s 3:2. Odločilni gol je v 16. minuti podaljška dosegel komaj 20-letni finski napadalec Jesperi Kotkaniemi, po njej je Montreal izsilil sedmo odločilno tekmo, ki bo na sporedu v Torontu.

Gostitelji so po golih Coreyja Perryja in Tylerja Toffolija (oba sta bila dosežena z igralcem več na ledu) sicer že vodili z 2:0, a so se gosti iz Toronta v končnici rednega dela prebudili in med 52. in 57. minuto izenačili, potem ko sta zadela Jason Spezza in T.J. Brodie.

V noči na ponedeljek sta na vrsti dve tekmi. Med ekipama Carolina Hurricanes in Tampa Bay Lightning je na sporedu prva polfinalna tekma vzhodne konference, med ekipama Vegas Golden Knights in Colorado Avalanche pa prva polfinalna tekma v zahodni konferenci.