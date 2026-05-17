Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Montreal ni izkoristil domačega ledu, Buffalo izsilil sedmo tekmo

Montreal, 17. 05. 2026 07.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Owen Power

Hokejisti Buffalo Sabres so na šesti tekmi drugega kroga končnice vzhoda v gosteh premagali Montreal Canadiens z 8:3 ter si priigrali odločilno, sedmo tekmo. Zmagovalec ponedeljkove tekme v Buffalu se bo za naslov prvaka vzhodne konference pomeril s Carolina Hurricanes. Ti so v obeh krogih pometli s tekmeci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rezervni vratar Ukko-Pekka Luukkonen je zbral 17 obramb, potem ko je v vratih zamenjal Alexa Lyona (ta je zaustavil le enega od štirih strelov tekmecev). Buffalo, ki je sredi prve tretjine zaostajal z 1:3, je zrežiral preobrat, se vrnil v igro in si priigral sedmo tekmo polfinala vzhodne konference.

Alex Newhook
Alex Newhook
FOTO: AP

Junak tekme je bil kapetan gostov Rasmus Dahlin, ki je z golom in štirimi podajami izenačil klubski točkovni rekord na tekmah končnice, Jack Quinn je zbral dva zadetka in podajo, Tage Thompson pa tri podaje in gol v prazno mrežo. Za Buffalo sta po gol in podajo zbrala še Zach Benson in Jack Quinn, zadela pa sta tudi Konsta Helenius in Zach Metsa.

Preberi še Gol za zgodovino: osmešil branilca in vratarja 'poslal po burek'

Po tekmi je bilo največ pozornosti namenjene Dahlinu, ki je po zmagi povedal: "Neverjeten občutek je dobiti to tekmo. Zdaj imamo celo priložnost napredovati. Celotna ekipa je stopila skupaj in odigrala svojo najboljšo tekmo." Trener Buffala Lindy Ruff je po poročanju ESPN posebej pohvalil odziv ekipe po katastrofalnem začetku in hitro menjavo vratarja, ki je preobrnila potek tekme.

Pri domačih, ki so zapravili prvo priložnost za napredovanje, pa so zadeli Arber Xhekaj, Ivan Demidov in Jake Evans. Vratar Jakub Dobeš je ubranil 27 od 33 strelov za Montreal.

Izid, končnica, 2. krog:
- vzhodna konferenca:
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 3:8

- izid v zmagah je izenačen na 3:3;

hokej nhl buffalo montreal

Gol za zgodovino: osmešil branilca in vratarja 'poslal po burek'

24ur.com Tampa izsilila odločilno tekmo
24ur.com Edmonton maršira proti finalu
24ur.com Edmonton po zaostanku 0 : 3 izenačil serijo, o prvaku bo odločala sedma tekma
24ur.com Montreal v gosteh boljši od Buffala
24ur.com Montreal visoko ugnal Buffalo, Anaheim izenačil v seriji
24ur.com Pomembni zmagi za Toronto in New Jersey
24ur.com Edmonton izenačil izid v zmagah v dvoboju z Dallasom
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Princesa Kate v Italiji: Ponovno srečanje, ki skrbi Williama
To je kritično leto, ko partnerja prvič pomislita na varanje
To je kritično leto, ko partnerja prvič pomislita na varanje
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Zaplet, pogostejši pri nosečnicah, ki so mlajše od 20 in starejše od 40 let
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
Prvi materinski dan brez mame: 'Pogrešam te bolj, kot lahko povem z besedami'
zadovoljna
Portal
Zapustila ga je tudi ljubica
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
Dnevni horoskop: Ovni želijo več svobode, dvojčki so polni idej
Dnevni horoskop: Ovni želijo več svobode, dvojčki so polni idej
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci
vizita
Portal
Stara je bila komaj 18 let, ko so ji postavili usodno diagnozo: "Umrla bom. Živimo, dokler lahko."
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Ali bi lahko viruse uničili z zvokom? Navdušujoči izsledki raziskav
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
Strokovnjaki razkrivajo najpomembnejše dopolnilo za zdravo staranje
cekin
Portal
To so skriti evropski biseri, ki so pogosto tudi cenejši
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
moskisvet
Portal
Zvezdniška strast v Rimu: Mel Gibson z novo izbranko
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
Ko meje v službi izginejo: sodelavka mu ne gre več iz misli
dominvrt
Portal
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
okusno
Portal
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
voyo
Portal
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Rocketman
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713