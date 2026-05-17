Montreal ni izkoristil domačega ledu, Buffalo izsilil sedmo tekmo

Rezervni vratar Ukko-Pekka Luukkonen je zbral 17 obramb, potem ko je v vratih zamenjal Alexa Lyona (ta je zaustavil le enega od štirih strelov tekmecev). Buffalo, ki je sredi prve tretjine zaostajal z 1:3, je zrežiral preobrat, se vrnil v igro in si priigral sedmo tekmo polfinala vzhodne konference.

Junak tekme je bil kapetan gostov Rasmus Dahlin , ki je z golom in štirimi podajami izenačil klubski točkovni rekord na tekmah končnice, Jack Quinn je zbral dva zadetka in podajo, Tage Thompson pa tri podaje in gol v prazno mrežo. Za Buffalo sta po gol in podajo zbrala še Zach Benson in Jack Quinn , zadela pa sta tudi Konsta Helenius in Zach Metsa .

Po tekmi je bilo največ pozornosti namenjene Dahlinu, ki je po zmagi povedal: "Neverjeten občutek je dobiti to tekmo. Zdaj imamo celo priložnost napredovati. Celotna ekipa je stopila skupaj in odigrala svojo najboljšo tekmo." Trener Buffala Lindy Ruff je po poročanju ESPN posebej pohvalil odziv ekipe po katastrofalnem začetku in hitro menjavo vratarja, ki je preobrnila potek tekme.

Pri domačih, ki so zapravili prvo priložnost za napredovanje, pa so zadeli Arber Xhekaj, Ivan Demidov in Jake Evans. Vratar Jakub Dobeš je ubranil 27 od 33 strelov za Montreal.

Izid, končnica, 2. krog:

- vzhodna konferenca:

Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 3:8

- izid v zmagah je izenačen na 3:3;