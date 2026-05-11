Montreal visoko ugnal Buffalo, Anaheim izenačil v seriji

Buffalo je v Montrealu dvoboj začel odločno in povedel po vsega 53 sekundah, a so nato domači med 16. in 33. minuto štirikrat ugnali tekmečevega vratarja, v zadnji tretjini pa dodali še dva zadetka za zanesljivo zmago. Alex Newhook je dosegel dva gola za Kanadčane, gol in podajo je dodal Cole Caufield, zadeli pa so še Zachary Bolduc, Juraj Slafkovsky in Kirby Dach. Lane Hutson in Jake Evans sta vpisala po dve podaji, vratar Jakub Dobeš pa je zbral 26 obramb in si prislužil glasne vzklike domačih navijačev.

"Prav toplo mi postane pri srcu. Res sem ponosen, da igram za ta klub. Potem ko smo izločili Tampo Bay, so se v mestu zgodile neverjetne stvari. Veseli me, da se navijači ob tem zabavajo toliko kot mi," je povedal Dobeš. "Nisem noben junak, sem le jaz. Navihan vratar, ki se trudi ustavljati ploščke. Zdaj bom šel domov, nekaj pojedel, pogledal Igro prestolov in šel spat. Mislim, da v tem ni ničesar junaškega," je ESPN še navedel dobro razpoloženega Dobeša. Pri Buffalu sta Tage Thompson in Rasmus Dahlin dosegla po gol in podajo, Alex Lyon pa je ustavil 31 strelov. Četrta tekma bo v noči na sredo spet v Montrealu. V Anaheimu pa so domači hokejisti izid v zmagah proti gostom iz Las Vegasa izenačili. Prvo tretjino so dobili z 2:1, preostali pa sta se končali s po 1:1, pri čemer so v 38. in 44. minuti z zaporednima goloma prišli do odločilne prednosti s 4:2.

Za Anaheim, ki se je tako pobral po porazu z 2:6 na prejšnji tekmi, sta Alex Killorn in novinec Beckett dosegla po gol in podajo, Ian Moore je dosegel svoj prvi gol v končnicah, zadel pa je še Mikael Granlund. Cutter Gauthier je prispeval tri podaje. "Nikoli si ne želiš v končnici izgubiti dveh domačih tekem zapovrstjo in zaostati z 1:3. Naredili smo nekaj prilagoditev, ampak tako je v končnici. Oni so odlično odigrali prejšnji obračun, mi pa tega. Pričakujem dober dvoboj še naprej," je dejal Killorn. Za Vegas so zadeli Pavel Dorofejev, Brett Howden in Tomaš Hertl, Mitch Marner pa je po "hat-tricku" na prejšnji tekmi tokrat vpisal tri podaje in je s 16 točkami vodilni strelec končnice. Peta tekma bo v noči na sredo v Las Vegasu, šesta pa dva dni pozneje spet v Anaheimu. Liga NHL, 2. krog, izidi:



- vzhodna konferenca: Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 6:2 - Montreal je povedel z 2:1 v zmagah; - zahodna konferenca: Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 4:3 - izid v zmagah je izenačen na 2:2; * Opomba: moštva v vsakem krogu končnice igrajo na štiri zmage.