Montreal z visoko zmago prekinil zmagoviti niz Vancouvra

Nick Suzuki in Artturi Lehkonen sta vsak k zmagi dodala gol in podajo, vratar Carey Price pa je zbral 27 obramb.

Prvaki lige NHL Tampa Bay Lightning so na Floridi še na drugi zaporedni tekmi premagali Nashville Predators. Yanni Gourde je za prvake dosegel dva zadetka in Tampi pomagal do zmage s 5:2.Steven Stamkos je dodal gol in podajo, vratar Andrej Vasilevskij pa je zbral 26 obramb za Tampo, ki je tri zadetke dosegla že v uvodni tretjini.

"Prva tretjina je bila res dobra. Mislim, da so se tekmeci po porazu dobro pripravili na nas, a jim nismo dopustili, da bi se razigrali. Močno so pritisnili, a smo prevetrili vihar, pomemben člen pri tem je bil tudi Vasilevskij, ki je nekajkrat odlično reagiral. Čaka nas še nekaj dela, a zmage smo vsekakor veseli,"je dejal Stamkos, ki je prvič to sezono na eni tekmi zbral več kot točko.