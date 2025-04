Montreal znova v končnici lige NHL

Nick Suzuki je dosegel gol in podajo, Sam Montembeault pa je zbral 27 obramb za Montreal, ki je zdržal in izločil Columbus Blue Jacketse ter si zagotovil prvi krog končnice v vzhodni konferenci.

Francoski Kanadčani so izgubili tri zaporedne priložnosti za zmago, najprej proti Ottawi, nato po podaljšku proti Torontu in po kazenskih strelih proti Chicagu, preden so osvojili zadnje razpoložljivo mesto v končnici na zadnji tekmi rednega dela sezone.

Za Carolino sta zadela Taylor Hall in Tyson Jost, Pjotr Kočetkov pa je zaustavil 17 strelov. Carolina, ki je četrta nosilka vzhoda, je spočila več ključnih igralcev. Hurricansi se bodo v prvem krogu končnice pomerili z New Jerseyjem.

Vragi so sicer doživeli poraz, ko so jih na tekmi brez tekmovalnega naboja premagali odpisani Detroit Red Wingsi s 5:2. Detroit bo že deveto zaporedno sezono izpustil končnico. Devilsi pa so redni del sezone končali z 42 zmagami in 91 točkami za tretje mesto v metropolitanski skupini.

V San Joseju v Kaliforniji je Ty Emberson dosegel gol in podajo, Stuart Skinner je zaustavil 18 strelov, Edmonton Oilersi pa so v finišu rednega dela sezone premagali San Jose Sharkse s 3:0.

Zadela sta tudi Max Jones in Corey Perry, medtem ko je Connor McDavid prispeval asistenco pri zadetku Embersona za 100. točko v sezoni.

McDavid je dosegel mejnik 100 točk že peto zaporedno sezono in osmič v karieri ter tako postal četrti igralec v zgodovini lige NHL, ki mu je to uspelo. Wayne Gretzky je takšen dosežek vpisal 15-krat, Mario Lemieux desetkrat in Marcel Dionne osemkrat.