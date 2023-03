Colorado pred obračunom z Los Angelesom v izjemni formi

V ligi NHL so odigrali 10 obračunov. Hokejisti Montreal Canadiens so šele po kazenskih strelih s 3:4 izgubili proti vodilni ekipi metropolitanske skupine Carolina Hurricanes. O zmagovalcu obračuna Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets je odločal podaljšek, v katerem so s 5:4 slavili domači pingvini. Tampa Bay Lightning je bila na domačem ledu s 5:2 boljša od Philadelphia Flyersov. Ekipa New Jersey Devils je doma morala priznati premoč Toronto Maple Leafsov s 3:4. New York Islandersi so s 3:2 premagali Buffalo Sabres. V Minnesoti, kjer so se domači Wild udarili s Calgary Flamesi, je bil po rednem delu izid tekme 0:0. Calgary pa je nato slavil po kazenskih strelih z 1:0. Izkazal se je vratar Calgaryja Jacob Markstrom s 40 obrambami.

Pred obračunom s kralji se je ekipa Colorado Avalanche s kar 6:0 znesla nad San Jose Sharksi, tekmeci Kingsov v pacifiški skupini, ki so sicer na repu zahodne konference. Cale Makar in Valerij Ničuškin sta vsak dosegla gol in po tri asistence. Bolgarski vratar Aleksander Georgiev je zbral 13 obramb in še četrtič v tej sezoni na tekmi ni prejel zadetka.

Ekipa Arizona Coyotes je s 6:2 ugnala St. Louis Blues, Seattle Kraken pa je bil s 5:2 boljši od mestnih tekmecev Kopitarjevih kraljev, Anaheim Ducksov.

Izidi:

Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 3:4 (kazenski streli)

Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 5:4 (podaljšek)

Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers 5:2

New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs 3:4

Florida Panthers - Vegas Golden Knights 2:1

New York Islanders - Buffalo Sabres 3:2

Minnesota Wild - Calgary Flames 0:1 (kazenski streli)

Colorado Avalanche - San Jose Sharks 6:0

Arizona Coyotes - St. Louis Blues 6:2

Seattle Kraken - Anaheim Ducks 5:2