Morrone v Nemčijo, prišla pa Kolin in Skerlep

Ekipi se je že pridružil tudi Gašper Skerlep, ki prihaja iz HK Slavija Jr in je eden izmed igralcev, na katerega pri SŽ Olimpiji računajo v prihodnje. "Priključitev Gašperja Skerlepa je tudi plod odličnega sodelovanja med HK SŽ Olimpija in HK Slavija Jr.," med drugim piše v uradnem sporočilu za javnost iz tabora hokejskih zmajev.

V klubu so preizkusili in priključili članski ekipi še nekaj mladih in perspektivnih hokejistov. Na tak način uresničujejo cilje, ki so si jih v klubu zastavili, in vizijo gradnje ekipe s kakovostnimi mladimi slovenskimi hokejisti. "Omogočiti jim želimo nadaljnji hokejski razvoj, igranje v najmočnejšem regionalnem tekmovanju in jim s tem omogočiti korak naprej v športni karieri," še piše v uradnem klubskem sporočilu.