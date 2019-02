Mourinhu preproge ne ležijo: Portugalec (že drugič) spektakularno padel

Prireditelji ponedeljkove tekme lige KHL, na kateri sta se pomerila Avangard in SKA, so navijače razveselili s prihodom slovitega nogometnega trenerja Joseja Mourinha. Portugalec je "zablestel" v vsem sijaju (tudi) po zaslugi padca, ki se mu je pripetil po svečanem metu ploščka. Nasmejanemu nekdanjemu trenerju Manchester Uniteda, ki mu rdeča barva in rdeče preproge glede na ekspresno slovo od klopi "rdečih vragov" očitno res ne ležijo, je prvi na pomoč priskočil zvezdnik ekipe iz Sankt Peterburga Pavel Dacjuk. Mourinhu se je res mudilo z ledu Arene Balašiha, tako da mu je Avangardov Evgenij Medvedev še komajda uspel vročiti (ne)srečni plošček.