Hokej

Mozaik se sestavlja: po Brennanu podaljšal tudi Boychuk

Ljubljana, 23. 04. 2026 07.42 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Četrta tekma: Olimpija – Pustertal

V hokejski Olimpiji so, čeprav se je prejšnja sezona šele dobro končala, že večinoma sestavili zasedbo za naslednjo. Iz tabora polfinalistov lige ICE prihaja informacija, da bo v dresu ljubljanskih zmajev tudi v prihodnji sezoni igral kanadski napadalec Zach Boychuk, ki je pred prihodom v Ljubljano pet let nastopal v Berlinu in bil tudi štirikrat prvak močne nemške lige DEL.

Zach Boychuk
FOTO: HK Olimpija Ljubljana Domen Jančič

Zacha Boychuka, ki je v pravkar končani sezoni v zeleno-belem dresu doživel polfinale lige ICE, ki Olimpiji ni uspelo skoraj petnajst let, je leta 2008 na naboru lige NHL izbrala ekipa Carolina Hurricanes, zanjo je nato tudi igral večino tekem v najmočnejši ligi na svetu, skupno jih je zbral 127, nekaj tudi za Pittsburgh Penguins in Nashville Predators.

S kanadsko reprezentanco je bil dvakrat mladinski svetovni prvak do 20 let in zmagovalec Spenglerjevega pokala. Po NHL se je preselil v Evropo, v Švici je bil prvak z Bernom, igral je v ruski KHL za Novosibirsk in Slovan Bratislavo, nazadnje pa je pet sezon preživel v Berlinu, kjer je z ekipo Eisbären štirikrat slavil v nemškem prvenstvu DEL.

Preberi še Rekorderji po obisku v Sloveniji: 'Ponosni na vsakega navijača, ki pride v Tivoli'

V rednem delu pravkar končane sezone lige ICE je na 38 tekmah zbral 36 točk, dosegel je 13 golov in dodal 23 asistenc, na desetih tekmah končnice pa se je zabil štiri gole in imel še štiri asistence. "Zdi se mi, da je to sijajno okolje zame. Ne le igralsko, tudi za družino. Nadaljujemo zgodbo v Ljubljani," je o podaljšanju zvestobe hokejskim zmajem med drugim dejal 36-letni Boychuk.

hokej olimpija boychuk

