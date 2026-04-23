Mozaik se sestavlja: po Brennanu podaljšal tudi Boychuk

Zacha Boychuka, ki je v pravkar končani sezoni v zeleno-belem dresu doživel polfinale lige ICE, ki Olimpiji ni uspelo skoraj petnajst let, je leta 2008 na naboru lige NHL izbrala ekipa Carolina Hurricanes, zanjo je nato tudi igral večino tekem v najmočnejši ligi na svetu, skupno jih je zbral 127, nekaj tudi za Pittsburgh Penguins in Nashville Predators.

S kanadsko reprezentanco je bil dvakrat mladinski svetovni prvak do 20 let in zmagovalec Spenglerjevega pokala. Po NHL se je preselil v Evropo, v Švici je bil prvak z Bernom, igral je v ruski KHL za Novosibirsk in Slovan Bratislavo, nazadnje pa je pet sezon preživel v Berlinu, kjer je z ekipo Eisbären štirikrat slavil v nemškem prvenstvu DEL.